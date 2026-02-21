Які вживані автомобілі з США найпопулярніші в Україні: повний перелік 

У січні 2026 року українці привезли з США та зареєстрували 3,1 тисячі вживаних легкових автомобілів. Це на 20 % більше, ніж за аналогічний місяць 2025 року.

Про це свідчать свіжі дані асоціації "УкрАвтопром".Структура імпорту за типом палива виглядає так: понад половина машин (58 %) — з бензиновими двигунами. Електромобілі зайняли 22 % ринку, гібриди — 11 %. Дизельні авто та машини з газобалонним обладнанням (ГБО) склали відповідно 6 % і 3 %.

Лідируючі позиції в рейтингу повністю захопили кросовери. Саме цей клас автомобілів українці обирають найчастіше завдяки вдалому поєднанню практичності, комфорту, високого кліренсу, просторого салону та прийнятної економічності. Такі машини добре почуваються як у місті, так і на легкому бездоріжжі, що робить їх універсальним вибором для багатьох сімей.

ТОП-5 найпопулярніших вживаних моделей, імпортованих зі США в січні 2026 року:

Ford Escape — 349 зареєстрованих автомобілів Nissan Rogue — 242 одиниці BMW X3 — 223 одиниці Tesla Model 3 — 217 одиниць BMW X5 — 182 одиниці

Середній вік усіх ввезених зі США легковиків, які поповнили український автопарк у січні, становить 6,8 року. Це означає, що більшість машин перебуває в досить "свіжому" стані за мірками вторинного ринку США, де середній вік продаваних авто часто перевищує 8–10 років.

Зростання імпорту з Америки на 20 % порівняно з минулим роком пояснюється кількома факторами: відносно доступними цінами на аукціонах Copart та IAAI, широким вибором кросоверів і електрокарів, а також стабільним попитом на надійні та комфортні моделі в умовах обмеженої пропозиції нових автомобілів на українському ринку.

Якщо тенденція збережеться, то за підсумками першого кварталу 2026 року США можуть залишитися одним із ключових джерел поповнення українського автопарку, особливо в сегменті кросоверів та електромобілів.

