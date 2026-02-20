Президент Польщі підписав зміни правил реєстрації українців: про що йдеться

Президент Польща Кароль Навроцький підписав закон, який суттєво змінює систему підтримки громадян України та продовжує термін їхнього легального перебування на території країни. Документ передбачає поступове скасування спеціального правового режиму, що діяв із 2022 року, та інтеграцію всіх механізмів допомоги до загального закону про надання захисту іноземцям.

Про це повідомляє RMF24. Згідно з новими нормами, українці зможуть легально перебувати в Польщі до 4 березня 2027 року. Водночас польська влада посилює адміністративний контроль, переводячи питання перебування та підтримки біженців у межі загальної міграційної системи.

Однією з ключових змін стало посилення вимог щодо отримання ідентифікаційного номера PESEL. Тепер громадяни України зобов’язані подати заяву на його оформлення протягом 30 днів із моменту в’їзду до країни. Якщо цього не зробити в установлені строки, статус тимчасового захисту може бути анульований. У такому разі це трактуватиметься як фактична відмова від державної підтримки.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році в Польщі діяв окремий так званий закон про спеціальну допомогу українцям. Він передбачав спрощені процедури працевлаштування, доступу до освіти та соціальних виплат. Новий документ фактично ліквідовує цю окрему систему, уніфіковуючи правила для всіх іноземців, які потребують захисту.

Номер PESEL є ключовим для повсякденного життя у Польщі, адже саме він дає доступ до медичних послуг, банківських операцій та державних сервісів. Запроваджені зміни покликані стимулювати швидшу легалізацію статусу українців і впорядкувати їхнє перебування в країні.

