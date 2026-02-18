Снігопади, сильний вітер та хуртовини: прогноз погоди на 18 лютого

У вівторок в Україні прогнозують тимчасове припинення опадів — лише в південних регіонах можливі сніг і дощ. Однак уже в середу, 18 лютого, погодні умови знову ускладняться через наближення нового циклону.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, циклон прийде з Балкан і принесе снігопади, хуртовини та поривчастий вітер у різних регіонах країни. У Київ також очікується погіршення погоди: випадатимуть опади, проте температура повітря дещо підвищиться. Експертка зазначила, що в середу столицю чекають складні метеоумови разом із невеликим потеплінням.

Коли чекати потепління

Попри те, що до кінця лютого залишилося небагато часу, суттєвого потепління синоптики поки не прогнозують. За його словами, 22 лютого у західних областях, а з 23 по 26 лютого в більшості регіонів періодично проходитимуть сніг і дощ. У ніч на 22 лютого на півночі, а місцями в західних і центральних областях збережуться морози до -9…-14 градусів. У денні години температура по країні коливатиметься від -4 до +3 градусів.

Тепліше буде на півдні та південному сході: у період 22–26 лютого там очікується +2…+7 градусів. Водночас про прихід метеорологічної весни поки що не йдеться — відчутного та стабільного підвищення температури найближчим часом синоптики не прогнозують.

Нагадаємо, Україну чекає аномально холодний лютий.

