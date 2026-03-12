Бюджетні, але якісні: топ найкращих недорогих авто 2026 року
Недорогі автомобілі традиційно викликають великий інтерес у покупців, адже поєднують доступну ціну та сучасні технології. У 2026 році на ринку очікується поява низки нових моделей у бюджетному сегменті, які можуть привернути значну увагу водіїв.
Редакція OBOZ.UA підготувала список із десяти найочікуваніших доступних автомобілів 2026 року. Деякі з них уже були офіційно представлені, тоді як інші виробники поки що тримають у таємниці. Водночас їхні прем’єри очікуються найближчим часом.
Більшість цих моделей мають з’явитися у продажу до кінця 2026 року. Саме вони можуть суттєво вплинути на масовий автомобільний сегмент, адже виробники роблять ставку на доступність, економічність і популярні формати кузова.
До переліку найочікуваніших бюджетних новинок 2026 року увійшли:
- Dacia Striker
- Бюджетний електричний пікап від Ford
- Нова генерація Nissan Leaf
- Nissan Versa
- Renault Boreal
- Електрична версія Renault Twingo EV
- Rivian R2
- Slate Truck
- Toyota Land Cruiser FJ
- Volkswagen ID.Tiguan
Експерти очікують, що ці моделі стануть важливими для ринку доступних автомобілів, адже багато з них поєднуватимуть сучасні електричні технології, економічність та відносно невисоку вартість.
