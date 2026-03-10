Російська армія атакувала Дніпро: пошкоджено багатоповерхівку, серед поранених - дитина (фото)

Російські війська завдали удару по Дніпро, унаслідок чого пошкоджено житлову багатоповерхівку та поранено щонайменше десять людей. Серед постраждалих — 12-річна дитина.

Про наслідки атаки повідомив керівник Дніпропетровська обласна військова адміністрація Олександр Ганжа у соцмережах. За його словами, після ворожого удару виникла пожежа, а вибухова хвиля пошкодила багатоповерховий житловий будинок і приміщення банку.

Спочатку посадовець повідомляв про двох постраждалих. Серед них — 29-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні. Медики оцінили її стан як середньої тяжкості. Також допомогу на місці надали 60-річному чоловікові, який від госпіталізації відмовився.

Читайте також: Російська армія здійснила масованому атаку на Україну: у Києві, Запоріжжі та на Сумщині перебої зі світлом, є поранені та загиблі, серед них дитина (фото, відео)

Згодом кількість поранених почала зростати. Близько 00:10 стало відомо вже про чотирьох постраждалих. Серед них був 12-річний хлопчик, якому медики надали необхідну допомогу.

Станом на 00:39, за інформацією очільника області, кількість поранених збільшилася до семи. Серед постраждалих — три жінки, три чоловіки та дитина. Двох жінок довелося госпіталізувати. Пізніше, приблизно о 01:39, стало відомо, що загальна кількість травмованих зросла до десяти осіб. Усі вони отримують необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, Росія атакувала Суми дронами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!