Названо топ найнадійніших вживаних авто

Останніми роками автомобільний ринок демонструє тенденцію: уживані машини можуть бути не менш надійними, ніж нові, а інколи навіть перевершують їх за довговічністю. У ситуації, коли покупці все частіше планують придбати авто, здатне подолати понад 320 тисяч кілометрів, експерти радять звертати увагу на перевірені моделі з хорошою репутацією.

Про це повідомляє видання mmr.net.ua. Аналітики компанії iSeeCars провели масштабне дослідження, проаналізувавши понад два мільйони автомобілів віком щонайменше десять модельних років. За їхніми даними, деякі машини здатні без серйозних проблем долати від приблизно 394 до 477 тисяч кілометрів, якщо регулярно проходять технічне обслуговування.

Найдовговічніші автомобілі

Toyota Sequoia — близько 477 000 км

Цей позашляховик очолив рейтинг за тривалістю служби. Його високу витривалість і надійність підтверджують дослідження Consumer Reports та аналітиків iSeeCars.

Toyota Land Cruiser — приблизно 451 000 км

Легендарний позашляховик, який роками демонструє виняткову міцність. Навіть із великим пробігом він зберігає надійність, тому його часто обирають досвідчені водії.

Chevrolet Suburban — близько 426 000 км

Один із найвитриваліших великих SUV. У дослідженні ця модель випередила конкурентів, зокрема Ford Expedition, Dodge Durango та Jeep Wagoneer.

Toyota Tundra — приблизно 412 000 км

Пікапи часто працюють у складних умовах, але Tundra вирізняється особливою надійністю та здатна без проблем долати понад 400 тисяч кілометрів.

GMC Yukon XL — близько 406 000 км

Великий позашляховик, який може служити власникам понад два десятиліття. Попри поодинокі проблеми з електронікою, його двигун і трансмісія відзначаються високою витривалістю.

Toyota Prius — приблизно 403 000 км

Гібридна модель, що стала символом економічності та довговічності. Її батарея демонструє хорошу стійкість до зношування, а сама машина стабільно очолює рейтинги надійності серед компактних авто.

Chevrolet Tahoe — близько 403 000 км

Хоча за оцінками сервісу RepairPal ця модель має середні показники щодо ймовірності поломок, Tahoe відомий здатністю долати величезні відстані й перевершувати конкурентів за загальним ресурсом.

Honda Ridgeline — приблизно 400 000 км

Модель поєднує риси пікапа та легкового автомобіля. За належного догляду вона може проїхати до 480 тисяч кілометрів.

Toyota Avalon — близько 395 000 км

Хоча виробництво цієї моделі завершилося у 2022 році, вона й досі входить до переліку довговічних автомобілів. Її ресурс дозволяє розраховувати щонайменше на десять років експлуатації.

Toyota Highlander Hybrid — приблизно 394 000 км

Трирядний гібридний кросовер із високим рівнем надійності. Середній ресурс перевищує 390 тисяч кілометрів, а витрати на обслуговування залишаються відносно помірними.

Експерти наголошують, що ключовим фактором довговічності будь-якого автомобіля залишається регулярне технічне обслуговування та правильна експлуатація. Саме це дозволяє деяким моделям служити значно довше, ніж очікують власники.

