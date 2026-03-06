Викрадених працівників 'Ощадбанку' депортували з Угорщини: Україна розпочала кримінальне провадження за фактом злочину

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про інцидент у Будапешті, де, за його словами, угорська влада затримала сімох громадян України — співробітників Ощадбанк. Наразі, як стверджує українська сторона, невідомі причини затримання, а також стан здоров’я та місце перебування цих людей.

Що відомо про інцидент

За словами міністра, затримані українці працюють інкасаторами державного банку. Вони виконували рейс двома спеціальними автомобілями, рухаючись між Австрія та Україна. Під час поїздки вони перевозили грошові кошти та інші цінності в межах регулярних міжбанківських операцій.

Андрій Сибіга різко розкритикував дії угорської сторони, заявивши, що ситуація виглядає як захоплення заручників та незаконне привласнення майна. Міністр наголосив, що українська влада вже направила офіційну дипломатичну ноту з вимогою негайно звільнити затриманих громадян.

Крім того, Україна планує звернутися до Європейського Союзу з проханням надати правову оцінку діям угорської влади.

Що кажуть в "Ощадбанку"

У Ощадбанку підтвердили факт затримання своїх співробітників та оприлюднили деталі щодо транспорту і вантажу. За даними банку, GPS-сигнал показує, що інкасаторські автомобілі наразі перебувають у центрі Будапешт неподалік однієї з угорських силових структур.

Цю інформацію, як зазначається, підтвердили представники Міністерство закордонних справ України та співробітники українського посольства в Угорщині. Водночас місце перебування самих працівників банку поки що не встановлено.

Які цінності перевозили інкасатори

У банку також пояснили, що транспортування здійснювалося відповідно до міжнародної угоди з Raiffeisen Bank. Весь вантаж був оформлений згідно з європейськими митними правилами та стандартами міжнародних перевезень.

За даними фінансової установи, в автомобілях знаходилися:

40 мільйонів доларів США

35 мільйонів євро

9 кілограмів золота

У банку наголосили, що вимагають негайного звільнення своїх працівників, повернення вилучених коштів і цінностей, а також безпечного повернення співробітників до Україна.

UPD:

Сімох громадян України, яких затримали у Будапешті разом із інкасаторськими автомобілями Ощадбанк, у п’ятницю, 6 березня, депортували з території Угорщини, повідомила Національна податкова та митна адміністрація Угорщини.

За інформацією журналістів, угорські митники встановили особи сімох українців, яких затримали у справі, пов’язаній із транспортуванням значної суми грошей і золота. У заяві угорської сторони стверджується, що перевезення цінностей нібито координував колишній генерал Служба безпеки України, а його заступником був ексмайор Повітряних сил України. Також, за версією митниці, до організації перевезення могли бути причетні люди з військовим досвідом.

З огляду на ці обставини, як зазначили в угорських органах влади, було ухвалено рішення про депортацію затриманих українців з країни.

Наголосимо, що після затримання зв’язок із працівниками банку було втрачено, а інформація про їхній стан тривалий час залишалася невідомою. Пізніше Національна податкова та митна адміністрація Угорщини повідомила, що українців затримали через підозру у відмиванні коштів. Водночас у Міністерство закордонних справ України заявили, що угорська сторона не допускає до затриманих українських консулів.

На цьому тлі МЗС України закликало громадян тимчасово утриматися від поїздок до Угорщини, поки ситуація не буде врегульована.

