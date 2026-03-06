Похищенных работников 'Ощадбанка' депортировали из Венгрии: Украина начала уголовное производство по факту преступления

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил об инциденте в Будапеште, где, по его словам, венгерские власти задержали семерых граждан Украины - сотрудников Сбербанка. Сейчас, как утверждает украинская сторона, неизвестны причины задержания, состояние здоровья и место пребывания этих людей.

Что известно об инциденте

По словам Министра, задержанные украинцы работают инкассаторами государственного банка. Они выполняли рейс двумя специальными автомобилями, двигаясь между Австрией и Украиной. В ходе поездки они перевозили денежные средства и другие ценности в пределах регулярных межбанковских операций.

Андрей Сибига подверг резкой критике действия венгерской стороны, заявив, что ситуация выглядит как захват заложников и незаконное присвоение имущества. Министр подчеркнул, что украинские власти уже направили официальную дипломатическую ноту с требованием немедленно уволить задержанных граждан.

Кроме того, Украина планирует обратиться в Европейский Союз с просьбой предоставить правовую оценку действиям венгерских властей.

Что говорят в "Ощадбанке"

В Сбербанке подтвердили факт задержания своих сотрудников и обнародовали детали транспорта и груза. По данным банка, GPS-сигнал показывает, что инкассаторские автомобили находятся в центре Будапешт неподалеку от одной из венгерских силовых структур.

Эту информацию подтвердили представители Министерства иностранных дел Украины и сотрудники украинского посольства в Венгрии. В то же время место нахождения самих работников банка пока не установлено.

Какие ценности перевозили инкассаторы

В банке также пояснили, что транспортировка осуществлялась в соответствии с международным соглашением с Raiffeisen Bank. Весь груз был оформлен согласно европейским таможенным правилам и стандартам международных перевозок.

По данным финансового учреждения, в автомобилях находились:

40 миллионов долларов США

35 миллионов евро

9 килограммов золота

В банке отметили, что требуют немедленного увольнения своих работников, возврата изъятых средств и ценностей, а также безопасного возвращения сотрудников в Украину.

UPD:

Семь граждан Украины, задержанные в Будапеште вместе с инкассаторскими автомобилями Сбербанк, в пятницу, 6 марта, были депортированы с территории Венгрии, сообщила Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии.

По информации журналистов, венгерские таможенники установили личности семерых украинцев, задержанных по делу, связанному с транспортировкой значительной суммы денег и золота. В заявлении венгерской стороны утверждается, что перевозку ценностей якобы координировал бывший генерал Служба безопасности Украины, а его заместителем был эксмайор Воздушных сил Украины. Также, по версии таможни, к организации перевозки могли быть причастны люди с военным опытом.

В связи с этими обстоятельствами, как отметили в венгерских органах власти, было принято решение о депортации задержанных украинцев из страны.

Отметим, что после задержания связь с работниками банка была потеряна, а информация об их состоянии долго оставалась неизвестной. Позже Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии сообщила, что украинцев задержали из-за подозрения в отмывании средств. В то же время в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что венгерская сторона не допускает к задержанным украинским консулам.

На этом фоне МИД Украины призвало граждан временно воздержаться от поездок в Венгрию, пока ситуация не будет урегулирована.

