Имеет ли право ТЦК рассылать повестки гражданам, находящимся за границей

Территориальные центры комплектования не имеют законного права посылать повестки гражданам Украины по их зарегистрированному адресу, если человек фактически находится за границей. Юристы объяснили, как действовать в случае, когда из-за неполученной повестки личность объявляют в розыск.

Как сообщает портал " Юристы.UA ", повестки являются важным инструментом военного учета в Украине. Они используются как в мирное время, так и во время мобилизации во время военного положения.

Обычно повестки посылают территориальные центры комплектования по адресу регистрации или фактического проживания военнообязанных граждан. Однако часть украинцев сейчас легально проживает вне страны.

Именно с такой ситуацией столкнулся один из находящихся за рубежом граждан. Он узнал, что через почтовую службу Укрпочта в его украинский адрес поступила повестка. Поскольку документ не был получен, мужчину якобы объявили в розыск.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что подобные действия могут быть незаконными. По его словам, присылать повестку на зарегистрированный адрес в Украине человеку, фактически проживающему за границей, не имеют права. Такую позицию, как отмечает специалист, уже подтверждают и судебные решения.

Отдельно юрист прокомментировал возможность объявления гражданина в розыск. Он подчеркнул, что без соответствующего постановления территориального центра комплектования такие действия неправомерны.

Читайте также: Льготы на газ для участников боевых действий: как оформить

По словам Дерия, оказавшийся в подобной ситуации человек может обжаловать действия ТЦК даже находясь за пределами Украины. Для этого нужно отправить правильно оформленное заявление в ТЦК по электронной почте и получить официальный ответ. После этого можно решать, подавать ли жалобу на бездействие учреждения или принимать другие юридические шаги.

Также юрист подчеркнул, что во время пребывания за границей гражданина не могут быть привлечены к административной ответственности без его личного присутствия. Рассмотрение дела об административном правонарушении должно происходить непосредственно в ТЦК с участием человека, в отношении которого ведется производство.

В то же время следует помнить, что вручать повестки имеют право не только представители территориальных центров комплектования. Такие полномочия могут иметь работники соответствующих подразделений районных и городских государственных или военных администраций. Однако их действия ограничиваются территорией административных единиц, в которых они работают.

Напомним, мы уже писали, на какие образовательные льготы имеют право военные.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!