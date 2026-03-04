Забронированному пришла повестка: что делать

Наличие законной отсрочки или оформленного бронирования не означает, что территориальный центр комплектования не может послать вам повестку. Даже при полностью оформленных документах вызов могут доставить по почте или по месту жительства.

О том, нужно ли являться в ТЦК в случае получения повестки и какие последствия ее игнорирования, рассказал адвокат АБ "Романа Сацыка" Ярослав Хливный. По словам юриста, во время военного повестки могут посылаться независимо от наличия отсрочки, бронирования или других обстоятельств. Повестка в настоящее время фактически является единственным подобающим способом официальной коммуникации между ТЦК и гражданином.

Телефонные звонки или SMS юридически не урегулированы как форма вызова, поэтому их можно не принимать во внимание. Повестка имеет правовые последствия и требует обязательной реакции.

Адвокат объясняет, что существуют разные типы повесток: для уточнения военно-учетных данных, прохождения военно-врачебной комиссии или по другим процедурным вопросам. Распространенное убеждение, что при отсрочке или бронировании можно не реагировать на вызов, ошибочно.

Закон обязывает лицо явиться или предоставить обоснованную причину неявки. Если этого не сделать, возможно наложение штрафа. В случае систематического игнорирования материалы могут быть переданы в суд, а человека — объявить в розыск.

Хлевный отмечает, что повестку может получить фактически любой, независимо от статуса. Она служит инструментом для выяснения определенных интересующих ТЦК вопросов. Юрист называет это в определенной степени "отголоском прошлого", ведь полноценной цифровой системы коммуникации между гражданами и военкоматами пока нет.

Раньше случались многочисленные ошибки: повестки поступали действующим военнослужащим или даже тем, кто уже завершил службу. В настоящее время, по словам адвоката, территориальные центры пытаются наладить процесс и снизить количество таких случаев.

