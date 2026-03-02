Можно ли заряжать электромобиль из квартиры через удлинитель: объяснение энергетиков

С распространением электромобилей все чаще фиксируют случаи, когда владельцы подзаряжают автомобили не на специализированных станциях, а непосредственно из квартиры, используя обычные удлинители. Энергетики напоминают, что нормативы запрещают применение самодельных удлинителей или оборудования, не отвечающего требованиям к устройству электроустановок.

Во Львовоблэнерго предостерегают: такая практика является нарушением правил пожарной безопасности и может повлечь загорание. Специалисты также обращают внимание, что вопрос обустройства зарядной инфраструктуры возле многоквартирных домов урегулирован законодательством. В частности, согласно статье 16 Закона Украины "Об объединении совладельцев многоквартирного дома", именно ОСМД имеет полномочия организовывать парковочные места с оборудованными зарядными станциями на придомовой территории.

Такие станции позволяют контролировать нагрузку на электросеть, минимизируют риск пожара и помогают избежать юридических споров. Порядок использования зарядками и механизм компенсации затрат определяются решением общего собрания ОСМД.

Кроме этого, обязательным условием является установление отдельного учета электроэнергии — счетчика, который будет фиксировать потребление зарядными устройствами.

В компании рекомендуют жителям, которые планируют организовать безопасную зарядку электромобилей, инициировать этот вопрос через ОСМД и создавать соответствующую инфраструктуру в соответствии с требованиями законодательства.

