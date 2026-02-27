Ожидается магнитная буря с К-индексом 3: прогноз магнитных бурь на 27 февраля

Сегодня, 27 февраля 2026, геомагнитная обстановка на Земле остается спокойной. K-индекс составляет 3 – это зеленый уровень, то есть слабые геомагнитные колебания без признаков бури.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. В субботу, 28 февраля, ситуация почти не изменится – K-индекс прогнозируется на уровне 3,3 (также зеленый уровень). Геомагнитная активность будет оставаться в пределах нормы, без рисков сильных бурь.

Прогнозы солнечной активности постоянно обновляются – данные просматриваются каждые три часа. Поэтому более точную картину на выходные и начало следующей недели следует проверять утром в субботу на официальных источниках: NOAA SWPC, SpaceWeatherLive или meteoagent.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря – это временное возмущение магнитосферы Земли, вызванное мощными вспышками и корональными выбросами массы на Солнце. Во время этих событий в космос выбрасывается огромное количество энергии в виде заряженных частиц (протонов и электронов), быстро достигающих нашей планеты и взаимодействующих с ее магнитным полем.

Сила бури измеряется планетарным K-индексом (от 0 до 9):

0–3 – спокойная магнитосфера (зеленый уровень);

4–5 – слабая или средняя буря (желтый уровень);

5–6 – сильная (оранжевый);

7–9 – очень сильная или экстремальная (красный уровень).

Бури с K-индексом 5 и выше могут влиять на самочувствие метеозависимых людей, а также кратковременные сбои в работе радиосвязи, GPS, спутников и электросетей. При K-индексе 7–8 иногда видны полярные сияния даже в средних широтах.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Во время бурь изменяется атмосферное давление, особенно чувствующие чувствительные люди. Самые распространенные симптомы:

головная боль или чувство тяжести в голове общая слабость и быстрая утомляемость скачки АД нарушение сна (трудно уснуть или наоборот — чрезмерная сонливость) раздражительность, тревожность, снижение концентрации внимания.

Наиболее сильно реагируют люди с гипертонией, ишемической болезнью сердца, вегето-сосудистой дистонией, хроническими неврологическими заболеваниями, а также пожилые и беременные женщины.

Как поддержать организм во время геомагнитных колебаний

Специальных лекарств от магнитных бурь не существует, но симптомы можно значительно ослабить простыми способами:

соблюдайте режим дня — ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, спите не менее 7–8 часов питайтесь здорово — отдавайте предпочтение легкой пище, избегайте острого, соленого, жирного и жареного. мята, мелисса) выходите на короткие прогулки на свежий воздух (по возможности — за город), но избегайте прямого солнца, делайте легкие физические упражнения или простую разминку — это улучшает кровообращение и придает бодрости избегайте стрессовых ситуаций, конфликтов и эмоциональных перегрузок. отдыхать утром – контрастный душ для бодрости, вечером – теплая ванна или расслабляющий чай.

