Это стоит увидеть: когда в Украине ожидается 'кровавое лунное затмение'

В начале марта 2026 года небо над планетой подарит одно из самых ярких астрономических зрелищ года — полное лунное затмение, которое в народе часто называют "Кровавой Луной" из-за насыщенного красно-медного цвета спутника во время максимальной фазы.

По данным синоптиков и астрономов, затемнение произойдет в ночь со 2 на 3 марта и продлится около 5 часов 39 минут — от первых контактов тени до полного выхода Луны из земной тени. Сама фаза полного затмения начнется около 13:04 по киевскому времени (11:04 UTC) и завершится около 14:03 (12:03 UTC), с пиком затмения в 13:33 по Киеву. Об этом пишет 24 tv.ua.

К сожалению, в Украине полная фаза этого затмения не будет видна: во время ключевых моментов Луна будет находиться ниже горизонта. Лучшее явление смогут наблюдать жители Северной и Южной Америки, Австралии, Новой Зеландии, Восточной и Юго-Восточной Азии, а также островов Тихого океана.

Почему Луна становится "кровавой"

При полном лунном затмении Земля полностью оказывается между Солнцем и Луной, ее тень полностью закрывает диск спутника. Прямой солнечный свет до Луны не доходит, но часть лучей проходит сквозь атмосферу Земли, преломляется и фильтруется. Короткие волны (синие и фиолетовые) рассеиваются, а длинные красные лучше проникают сквозь воздух, поэтому Луна приобретает характерный медно-красный или даже багровый оттенок. Это тот же эффект, который мы видим во время заката или восхода Солнца, только сейчас он охватывает весь диск спутника одновременно.

Название "Кровавая Луна" (Blood Moon) как раз и происходит от этого драматического красного цвета. С научной точки зрения это природное оптическое явление, а не что-то мистическое или угрожающее.

Как наблюдать затмение

Лунные затемнения абсолютно безопасны для глаз – в отличие от солнечных, для них не нужны специальные очки или фильтры. Достаточно ясной погоды и свободного горизонта. Бинокль или небольшой телескоп значительно улучшат детализацию поверхности Луны, но даже невооруженным глазом можно насладиться красным сиянием.

Поскольку в Украине полная фаза не будет видна, лучший вариант — смотреть онлайн-трансляции из регионов, где затмение будет заметно. Проект Virtual Telescope уже анонсировал прямую трансляцию события 3 марта 2026 — установите себе напоминание, чтобы не пропустить.

Интересные факты об этом затмении

Это последнее полное лунное затмение на ближайшие несколько лет — следующее состоится только в новогоднюю ночь с 2028 по 2029 год. Полную Луну марта традиционно называют "Червячной Луной" (Worm Moon). Название происходит от того, что с началом весны на поверхности почвы появляются дождевые черви, привлекая птиц – это был естественный сигнал для индейских племен о пробуждении природы. Современные исследования предлагают и другие версии происхождения названия, но "Червячный" остается самым распространенным.

Длительность затемнения не всегда видна с одного места: в некоторых регионах Луна может сходить или заходить во время ключевых фаз.

