Ожидается магнитная буря с К-индексом 3,7: прогноз на 24 февраля

По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), геомагнитная обстановка характеризуется планетарным K-индексом 4,7 – это желтый уровень, соответствующий средней магнитной буре (G1 по шкале NOAA).

Во вторник 24 февраля показатель снизится до 3,7, что соответствует зеленому уровню и слабым колебаниям магнитосферы. Буря постепенно угасает, и состояние Земли возвращается в норму. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Важно помнить, что прогнозы солнечной активности обновляются каждые три часа, поэтому точные данные на завтра и выходные появятся уже утром понедельника. Актуальную информацию лучше проверять на сайтах NOAA, SpaceWeatherLive или meteoagent.

Магнитная буря – это реакция магнитосферы Земли на мощные потоки заряженных частиц (протонов и электронов), выбрасываемых во время вспышек и корональных выбросов массы на Солнце. Эти частицы достигают нашей планеты и вызывают временные возмущения. Сила бури измеряется планетарным K-индексом от 0 до 9: значения от 0 до 3 соответствуют спокойной магнитосфере, от 4 до 5 – слабым или средним бурям (желтый уровень), от 5 до 6 – сильным (оранжевый), а от 7 до 9 – очень сильным или экстремальным. Бури с K-индексом 5 и выше могут влиять на самочувствие людей, а также кратковременные сбои в работе радиосвязи, GPS, спутников и электросетей. При K-индексе 7–8 иногда видны полярные сияния даже в средних широтах.

Во время магнитных бурь изменяется атмосферное давление, особенно чувствующие метеозависимые люди. Самые распространенные симптомы — головная боль или чувство тяжести в голове, головокружение, скачки артериального давления, повышенная усталость и слабость, нарушение сна (бессонница или чрезмерная сонливость), раздражительность, тревожность и снижение концентрации внимания. Наиболее сильно реагируют люди с гипертонией, ишемической болезнью сердца, вегето-сосудистой дистонией, хроническими неврологическими расстройствами, а также пожилые и беременные женщины.

Специального лекарства от магнитных бурь не существует, но симптомы можно значительно облегчить простыми способами. Соблюдайте режим дня — ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, спите не менее 7–8 часов в сутки. Питайтесь здорово — предпочитайте легкую пищу, избегайте острого, соленого, жирного и жареного. Ограничь кофе, алкоголь и энергетические напитки. Пейте много чистой воды (1,5–2 литра в сутки) и травяные чаи из ромашки, мяты или мелиссы. Выходите на короткие прогулки на свежем воздухе, по возможности – за город, но избегайте прямого солнца. Делайте легкие физические упражнения – они улучшают кровообращение и придают бодрость. Избегайте стрессовых ситуаций, конфликтов и эмоциональных перегрузок. Людям с хроническими заболеваниями советуем держать под рукой назначенное врачом лекарство и больше отдыхать. Утром поможет контрастный душ, вечером – теплая ванна или расслабляющий чай.

