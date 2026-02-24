'Россия есть Россия, им нельзя доверять': Зеленский прокомментировал требование США о выходе ВСУ из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает ошибочной и недальновидной позицию Соединенных Штатов о возможности завершения войны путем территориальных уступок со стороны Украины. Речь идет о предположении, что Кремль якобы согласится остановить боевые действия, если Киев откажется от частей Донбасса, еще не оккупированных Россией.

В интервью изданию Financial Times глава государства подчеркнул, что не верит в сценарий, по которому уступки гарантируют мир. По его словам, предположение, что выход украинских сил из Донбасса автоматически приведет к завершению войны, не имеет оснований, ведь России нельзя доверять.

Зеленский также критически высказался по поводу идеи временного прекращения огня. Он подчеркнул, что пауза без четких и действенных гарантий безопасности со стороны западных партнеров только даст Москве время на перегруппировку и подготовку к новой волне наступления.

Читайте также: "Я не собираюсь сдавать свою страну" - Зеленский об отказе отхода ВСУ из Донбасса

Президент отверг заявления российского лидера о том, что перемирие якобы нужно Украине для восстановления сил, назвав такие утверждения манипуляцией и ложью. По его словам, Украине не нужна пауза — ей необходимо полное и окончательное завершение войны.

Отдельно Зеленский отметил, что сейчас давление со стороны президента США Дональд Трамп относительно территориальных компромиссов, по его мнению, ощутимее, чем давление на Россию.

Он призвал Вашингтон усилить экономическое влияние именно на Кремль — в частности, из-за ограничения возможностей России обходить санкции, прекращение деятельности ее "теневого флота" и усложнение экспорта энергоресурсов. По убеждению Зеленского, именно такие шаги могут оказать существенное влияние на способность Москвы продолжать войну.

В то же время президент подчеркнул, что Украина, прежде всего, рассчитывает на собственные силы — Вооруженные силы и развитие внутреннего оборонного производства.

Напомним, ранее Трамп рассказал о предстоящей встрече с Путиным.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!