В Украине дорожает популярный продукт: сколько стоит

В течение 2024-2025 годов хлеб и мука в Украине подорожали примерно на 40%, тогда как доходность отрасли остается критически низкой. В то же время, в 2026 году темпы роста цен могут замедлиться благодаря значительным запасам зерна и высокому качеству украинской пшеницы, хотя существенного удешевления пока не прогнозируют.

Об этом свидетельствуют результаты отраслевого анализа и мониторинга союза Мукачелов Украины.

Как изменялись цены

Последние два года стали сложными для потребителей. Удорожание энергоносителей, логистики и сырья, а также стагнация производства повлекли за собой синхронный рост цен на базовые продукты.

В 2024 году хлеб прибавил в стоимости 20-22%, а в 2025-м - еще 19-23%. В итоге среднее подорожание за два года составило около 40%. Аналогично возросла и отпускная цена пшеничной муки.

Больше всего подорожал пшеничный хлеб высшего сорта – на 44% (до 63,5 грн/кг), а также ржаной – на 45% (до 50,6 грн/кг). Батон вырос в цене на 34% и стоит около 30,9 грн./кг. В супермаркетах премиальные сорта уже превысили отметку в 100 грн за килограмм, что заставляет многих украинцев менять потребительские привычки и чаще печь хлеб дома.

Ситуация у производителей

Несмотря на высокие розничные цены, мельницы работают почти без прибыли. Фактическая цена реализации муки часто на 10–15% ниже заявленной и составляет в среднем 13 700–13 900 грн за тонну.

При условии, что пшеница второго класса стоит примерно 10 300 грн/т, а затраты на переработку составляют 2 500 грн/т, рентабельность не превышает 3%. Такой уровень прибыльности не позволяет предприятиям инвестировать в модернизацию или развитие.

Объемы производства тоже сокращаются. В 2025 году 14 крупнейших предприятий произвели 527,2 тыс. тонн муки - это на 4% меньше, чем годом ранее. Экспорт упал до 66,8 тыс. тонн – самого низкого показателя с 2006 года. Причинами явились логистические ограничения и проблемы с полноценным доступом к морским портам. Основными рынками сбыта остаются Молдова и страны ЕС, ограничивающие валютные поступления.

Существенного удешевления хлеба в ближайшее время не прогнозируют — речь идет о стабилизации цен на нынешнем уровне.

