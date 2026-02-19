Зачисляется ли в страховой стаж период пребывания в центре занятости

В Украине идет выплата пенсий и других социальных пособий, в то же время ежегодно повышаются требования к страховому стажу, необходимому для выхода на пенсию по возрасту. В стаж относят периоды, когда лицо подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию.

После вступления в силу закона №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (с 1 января 2004 года) обязательным условием является ежемесячная уплата страховых взносов. В Пенсионном фонде Украины объяснили, при каких условиях период пребывания на учете в центре занятости учитывается в страховой стаж.

Согласно статье 24 этого закона, страховой стаж после 1 января 2004 года исчисляется из данных персонифицированного учета. За периоды до этой даты применяются ранее действовавшие нормы законодательства.

В ПФУ также сослались на закон №1788-XII "О пенсионном обеспечении", согласно которому в стаж для назначения пенсии включается время получения пособия по безработице.

Читайте также: В каких магазинах можно потратить деньги "зимней поддержки": обновлен список

Для периодов до 1 января 2004 основанием для зачисления такого времени являются записи в трудовой книжке, сделанные органами государственной службы занятости. Если трудовая книжка отсутствует или нет необходимых или корректных записей, подтвердить период получения помощи можно справкой службы занятости. Такая возможность предусмотрена правительственным постановлением №637 от 12 августа 1993 года, регламентирующим порядок подтверждения стажа при отсутствии соответствующих документов.

В период после 1 января 2004 года в страховой стаж засчитывается время пребывания на учете в центре занятости с получением пособия по безработице (кроме единовременной выплаты для начала предпринимательской деятельности), а также материальной помощи во время профессионального обучения, переподготовки или повышения квалификации.

Кроме того, в страховой стаж включается период получения пособия по частичной безработице, в частности, во время карантинных ограничений, введенных через пандемию COVID-19.

Напомним, мы уже писали, как докупить стаж до пенсии и когда лучше это сделать.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!