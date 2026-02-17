Как докупить стаж до пенсии и когда лучше это сделать

Все большее число украинцев перед достижением пенсионного возраста неожиданно обнаруживают, что им не хватает необходимого страхового стажа. Законодательство позволяет компенсировать недостающие месяцы или годы, однако сумма, которую придется уплатить, напрямую зависит от того, когда именно человек решит это сделать.

Предусмотрены два способа добровольного участия в системе общеобязательного пенсионного страхования: уплата взносов вперед или докупка стажа за предыдущие периоды.

Наименее затратным вариантом является преждевременная уплата взносов за предстоящие месяцы. В этом случае лицо вносит минимальный страховой платеж и каждый оплаченный месяц сразу засчитывается в стаж без дополнительных коэффициентов или штрафных надбавок. Специалисты отмечают: чем раньше начать такие платежи, тем меньше будут общие затраты и тем ниже риски возникновения проблем непосредственно перед оформлением пенсии.

Другая возможность – приобрести стаж "задним числом". Однако для этого применяется повышенный коэффициент, из-за чего стоимость может возрасти в разы. Обычно такого шага прибегают те, кому не хватает нескольких месяцев до минимально необходимого стажа и времени ждать уже нет. Эксперты советуют рассматривать этот вариант только как крайнюю меру.

Перед принятием решения о докупе стажа рекомендуют проверить собственные данные в личном кабинете на портале Пенсионного фонда. Часто часть стажа уже учтена, но временно не отражается из-за технических сбоев или ошибок со стороны работодателей. В таких случаях достаточно предоставить подтверждающие документы — и периоды работы будут засчитаны без дополнительных затрат.

Своевременная проверка информации и раннее решение о добровольной уплате взносов могут существенно сократить финансовые расходы или вообще лишить потребности докупать стаж в конце трудовой деятельности.

