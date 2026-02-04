Якою буде пенсія із зарплатою у 15 тисяч гривень

В Україні правила виходу на пенсію напряму залежать від страхового стажу, рівня доходів і віку людини. Зокрема, для оформлення пенсії у 60 років у 2026 році необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо ж такого стажу недостатньо, право на пенсію надається пізніше — у 63 або 65 років. При цьому навіть за однакової зарплати розмір виплат у різному віці відрізняється.

Як зазначають у Пенсійному фонді України, саме набутий страховий стаж визначає, коли людина може вийти на заслужений відпочинок: у 60, 63 або 65 років. Це передбачено статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

У 2026 році мінімальні вимоги до страхового стажу такі: для виходу на пенсію у 60 років потрібно не менше 33 років стажу, у 63 роки — щонайменше 23 роки, а у 65 років — мінімум 15 років. Якщо ж людина досягла відповідного віку у 2025 році, але звертається за призначенням пенсії вже у 2026-му, вимоги до стажу будуть дещо нижчими — 32, 22 та 15 років відповідно.

Розмір майбутньої пенсії залежить не лише від стажу, а й від офіційної зарплати. Наприклад, за умови середнього доходу на рівні 15 тисяч гривень та 30 років страхового стажу, вихід на пенсію у 63 роки забезпечить виплату близько 5817 гривень на місяць.

Якщо ж за тих самих показників зарплати та стажу оформити пенсію у 65 років, її розмір буде вищим і становитиме приблизно 6409 гривень. Таким чином, пізніший вихід на пенсію навіть за однакових умов дозволяє отримувати більші щомісячні виплати.

