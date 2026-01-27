Чи зростуть тарифи на комуналку з 1 лютого

Навіть невелике підвищення тарифів на комунальні послуги відчутно б’є по сімейних бюджетах, особливо в умовах війни. Тому українці уважно стежать за змінами цін на електроенергію, газ і воду.

Редакція Новини.LIVE зібрала актуальну інформацію про тарифи, які діятимуть з 1 лютого 2026 року.

Електроенергія: тариф заморожено до квітня

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №1331, у лютому 2026 року населення й надалі платитиме за електроенергію 4,32 грн за 1 кВт·год. Ця фіксована ціна діє щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Після завершення опалювального сезону уряд ухвалить окреме рішення — або зберегти чинний тариф, або переглянути його.

Компанія Yasno нагадує про переваги нічного тарифу для тих, хто підключив двозонний лічильник:

денний період (07:00–23:00) — 4,32 грн/кВт·год;

нічний період (23:00–07:00) — 2,16 грн/кВт·год (удвічі дешевше).

Окремі пільгові умови діють для домогосподарств з електроопаленням: якщо місячне споживання не перевищує 2000 кВт·год, тариф становить 2,64 грн/кВт·год. При перевищенні ліміту застосовується стандартна ставка 4,32 грн.

Газ: фіксована ціна без змін

Для побутових споживачів, яких обслуговує "Нафтогаз" (близько 98% домогосподарств), тариф на газ у лютому 2026 року залишається 7,96 грн за 1 куб. м (тарифний план "Фіксований").

Ця ціна діє щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Читайте также: У яких магазинах можна витратити гроші "зимової підтримки": оновлено перелік

Вода: тарифи заморожені з початку повномасштабної війни

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не переглядала тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення. Залишаються діяти розцінки, встановлені станом на 24 лютого 2022 року.

Наприклад, у Києві загальна вартість становить 30,38 грн за 1 куб. м (з ПДВ), у тому числі:

водопостачання — 16,16 грн;

водовідведення — 14,22 грн.

У НКРЕКП пояснюють, що тарифи на воду значною мірою залежать від вартості електроенергії, яка у лютому не зміниться. Кабінет Міністрів рекомендував водоканалам не підвищувати тарифи щонайменше до завершення воєнного стану та шукати компромісні рішення з урахуванням інтересів як підприємств, так і споживачів.

Коротко про головне

Електроенергія — 4,32 грн/кВт·год (нічний тариф — 2,16 грн, пільговий для електроопалення — 2,64 грн до 2000 кВт·год).

Газ — 7,96 грн/куб. м (фіксований тариф "Нафтогазу").

Вода — тарифи не змінювалися з лютого 2022 року.

Нагадаємо, ми вже писали, які документи потрібні для оформлення пенсії за віком у 2026 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!