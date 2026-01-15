Які документи потрібні для оформлення пенсії за віком у 2026 році
Оформлення пенсійних виплат в Україні стало значно зручнішим завдяки цифровізації державних послуг. Сьогодні заяву на призначення пенсії можна подати не лише особисто в Пенсійному фонді, а й повністю онлайн — через портал "Дія" або особистий кабінет на сайті ПФУ.
Про це повідомляється на офіційному порталі "Дія".
Основні види пенсій в Україні
В Україні діє три головні види пенсійних виплат:
- Пенсія за віком — залежить від страхового стажу та розміру відрахувань. Вихід можливий у 60, 63 або 65 років залежно від накопиченого стажу.
- Пенсія по інвалідності — призначається після підтвердження інвалідності висновком МСЕК (медико-соціальної експертної комісії).
- Пенсія у зв’язку з втратою годувальника — виплачується непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника.
Які документи потрібні для оформлення пенсії
Для призначення пенсії за віком стандартний пакет документів включає:
- паспорт громадянина України та РНОКПП (податковий номер);
- трудову книжку або інші документи, що підтверджують страховий стаж (довідки, витяги з реєстру тощо);
- довідку про заробітну плату за будь-які періоди (особливо важливі дані до 2000 року);
- документи про місце реєстрації;
- дві кольорові фотографії 4×6 см (для оформлення пенсійного посвідчення);
- реквізити банківського рахунку для перерахування виплат.
Для пенсії по інвалідності додатково потрібна виписка з акта огляду МСЕК.
Для пенсії у зв’язку з втратою годувальника — свідоцтво про смерть годувальника та документи, що підтверджують родинні зв’язки.
Читайте також: Пенсійні розрахунки: що очікує українців, які мають лише 18 років трудового стажу
Як подати заяву онлайн (найшвидший спосіб)
Оформлення через портал "Дія" або особистий кабінет на сайті ПФУ економить час і дозволяє уникнути черг.
- Авторизуйтесь на diia.gov.ua за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису) або BankID.
- Оберіть послугу "Призначення пенсії".
- Заповніть електронну анкету: вкажіть персональні дані, період стажу, бажаний спосіб виплат.
- Завантажте скан-копії необхідних документів.
- Підпишіть заяву електронним підписом.
- Надішліть заявку.
Рішення приймається протягом 10 робочих днів. Про результат вас повідомлять на електронну пошту та в кабінеті "Дія". Після позитивного рішення потрібно буде одноразово відвідати сервісний центр ПФУ, щоб пред’явити оригінали документів та отримати пенсійне посвідчення.
Як подати заяву офлайн (у сервісному центрі ПФУ)
Якщо онлайн-варіант недоступний, зверніться особисто (або через представника за довіреністю) до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду.
- Подати документи можна не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.
- Бланк заяви видадуть на місці.
- Усі документи про стаж, вік та заробіток подаються в оригіналах.
- Послуга повністю безкоштовна.
Важливі поради
- Якщо у вас є стаж до 2000 року, обов’язково подайте довідку про зарплату — це може суттєво збільшити розмір пенсії.
- Перевірте свій страховий стаж заздалегідь у особистому кабінеті на сайті ПФУ.
- Якщо виникли питання — зверніться до контакт-центру ПФУ за номером 0 800 503 753 або через чат-бот у Viber/Telegram.
Нагадаємо, ми вже писали, який громадський транспорт буде платним для пенсіонерів у 2026 році.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!