Які документи потрібні для оформлення пенсії за віком у 2026 році

Ціхоцька Марія

Сьогодні заяву на призначення пенсії можна подати не лише особисто в Пенсійному фонді, а й повністю онлайн

Оформлення пенсійних виплат в Україні стало значно зручнішим завдяки цифровізації державних послуг. Сьогодні заяву на призначення пенсії можна подати не лише особисто в Пенсійному фонді, а й повністю онлайн — через портал "Дія" або особистий кабінет на сайті ПФУ.

Про це повідомляється на офіційному порталі "Дія".

Основні види пенсій в Україні

В Україні діє три головні види пенсійних виплат:

  • Пенсія за віком — залежить від страхового стажу та розміру відрахувань. Вихід можливий у 60, 63 або 65 років залежно від накопиченого стажу.
  • Пенсія по інвалідності — призначається після підтвердження інвалідності висновком МСЕК (медико-соціальної експертної комісії).
  • Пенсія у зв’язку з втратою годувальника — виплачується непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника.

Які документи потрібні для оформлення пенсії

Для призначення пенсії за віком стандартний пакет документів включає:

  • паспорт громадянина України та РНОКПП (податковий номер);
  • трудову книжку або інші документи, що підтверджують страховий стаж (довідки, витяги з реєстру тощо);
  • довідку про заробітну плату за будь-які періоди (особливо важливі дані до 2000 року);
  • документи про місце реєстрації;
  • дві кольорові фотографії 4×6 см (для оформлення пенсійного посвідчення);
  • реквізити банківського рахунку для перерахування виплат.

Для пенсії по інвалідності додатково потрібна виписка з акта огляду МСЕК.

Для пенсії у зв’язку з втратою годувальника — свідоцтво про смерть годувальника та документи, що підтверджують родинні зв’язки.

Як подати заяву онлайн (найшвидший спосіб)

Оформлення через портал "Дія" або особистий кабінет на сайті ПФУ економить час і дозволяє уникнути черг.

  1. Авторизуйтесь на diia.gov.ua за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису) або BankID.
  2. Оберіть послугу "Призначення пенсії".
  3. Заповніть електронну анкету: вкажіть персональні дані, період стажу, бажаний спосіб виплат.
  4. Завантажте скан-копії необхідних документів.
  5. Підпишіть заяву електронним підписом.
  6. Надішліть заявку.

Рішення приймається протягом 10 робочих днів. Про результат вас повідомлять на електронну пошту та в кабінеті "Дія". Після позитивного рішення потрібно буде одноразово відвідати сервісний центр ПФУ, щоб пред’явити оригінали документів та отримати пенсійне посвідчення.

Як подати заяву офлайн (у сервісному центрі ПФУ)

Якщо онлайн-варіант недоступний, зверніться особисто (або через представника за довіреністю) до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду.

  • Подати документи можна не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.
  • Бланк заяви видадуть на місці.
  • Усі документи про стаж, вік та заробіток подаються в оригіналах.
  • Послуга повністю безкоштовна.

Важливі поради

  • Якщо у вас є стаж до 2000 року, обов’язково подайте довідку про зарплату — це може суттєво збільшити розмір пенсії.
  • Перевірте свій страховий стаж заздалегідь у особистому кабінеті на сайті ПФУ.
  • Якщо виникли питання — зверніться до контакт-центру ПФУ за номером 0 800 503 753 або через чат-бот у Viber/Telegram.

