Какие документы нужны для оформления пенсии по возрасту в 2026 году
Оформление пенсионных выплат в Украине стало более удобным благодаря цифровизации государственных услуг. Сегодня заявление на назначение пенсии можно подать не только лично в Пенсионном фонде, но и полностью онлайн через портал "Действие" или личный кабинет на сайте ПФУ.
Основные виды пенсий в Украине
В Украине действуют три главных вида пенсионных выплат:
- Пенсия по возрасту зависит от страхового стажа и размера отчислений. Выход возможен в 60, 63 или 65 лет в зависимости от накопленного стажа.
- Пенсия по инвалидности – назначается после подтверждения инвалидности заключением МСЭК (медико-социальной экспертной комиссии).
- Пенсия по случаю потери кормильца — выплачивается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца.
Какие документы нужны для оформления пенсии
Для назначения пенсии по возрасту стандартный пакет документов включает:
- паспорт гражданина Украины и РНОКПП (налоговый номер);
- трудовую книжку или другие документы, подтверждающие страховой стаж (справки, выписки из реестра и т.п.);
- справку о заработной плате за любые периоды (особенно важные данные до 2000 года);
- документы о месте регистрации;
- две цветные фотографии 4×6 см (для оформления пенсионного удостоверения);
- реквизиты банковского счета для перечисления выплат.
Для пенсии по инвалидности дополнительно требуется выписка из акта осмотра МСЭК.
Для пенсии в связи с потерей кормильца – свидетельство о смерти кормильца и документы, подтверждающие родственные связи.
Как подать заявление онлайн (быстрый способ)
Оформление через портал "Действие" или личный кабинет на сайте ПФУ экономит время и позволяет избежать очередей.
- Авторизируйтесь на diia.gov.ua с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи) или BankID.
- Выберите услугу "Назначение пенсии".
- Заполните электронную анкету: укажите персональные данные, период стажа, желаемый способ выплат.
- Загрузите скан-копии требуемых документов.
- Подпишите заявление электронной подписью.
- Отправьте заявку.
Решение принимается в течение 10 рабочих дней. О результате вас сообщат по электронной почте и в кабинете "Действие". После положительного решения нужно будет раз посетить сервисный центр ПФУ, чтобы предъявить оригиналы документов и получить пенсионное удостоверение.
Как подать заявление оффлайн (в сервисном центре ПФУ)
Если онлайн-вариант недоступен, обратитесь лично (или через представителя по доверенности) в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда.
- Подать документы можно не раньше, чем за месяц до достижения пенсионного возраста.
- Бланк заявления будет выдан на месте.
- Все документы о стаже, возрасте и заработке подаются в оригиналах.
- Услуга полностью бесплатна.
Важные советы
- Если у вас есть стаж до 2000 года, обязательно представьте справку о зарплате — это может существенно увеличить размер пенсии.
- Проверьте свой страховой стаж в личном кабинете на сайте ПФУ.
- Если возникли вопросы, обратитесь в контакт-центр ПФУ по номеру 0 800 503 753 или через чат-бот в Viber/Telegram.
