Дроны атаковали Новороссийск: пылал нефтяной терминал 'Шехсарис' (фото, видео)

В ночь на 2 марта в российском городе Новороссийск произошел масштабный пожар на нефтяном терминале после атаки дронов-камикадзе. В соцсетях местные жители публиковали видео, на которых видно сильное возгорание в районе портовой инфраструктуры.

Об инциденте сообщило независимое российское медиа ASTRA, а также мониторинговые ресурсы. По данным анализа ASTRA, очаг пожара расположен вблизи нефтеналивного терминала "Шесхарис" — одного из крупнейших комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России.

Объект играет немаловажную роль в логистике топливных ресурсов, в том числе обеспечивает потребности военных формирований РФ.

Ранее мэр города Андрей Кравченко сообщал о временном перекрытии движения транспорта в районе набережной и в направлении села Кабардинка. По его словам, ограничения ввели при отражении атаки безэкипажных морских катеров и беспилотников.

