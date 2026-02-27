Некоторые украинцы могут получить бесплатные зарядные станции от государства: подробности
В Украине стартовала государственная программа поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью подгруппы А. В рамках инициативы таким семьям будут бесплатно передавать портативные зарядные станции.
О запуске проекта сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Что предполагает программа
По словам главы правительства, государство уже приобрело 10 тысяч портативных зарядных станций. Каждое устройство имеет ориентировочную емкость около 2 кВтч, что позволяет обеспечить питание необходимых медицинских приборов и бытовой техники в случае перебоев с электроэнергией.
Передача оборудования уже началась. Первые 4 тысяч станций доставили адресатам через сеть Укрпочта. Остальные устройства планируют передать в ближайшее время.
Кто может получить помощь
Участие в программе могут принять исключительно семьи, воспитывающие детей с инвалидностью подгруппы А — то есть с высокой степенью потери здоровья. Получателем станции может быть один из родителей, опекун или другой официальный законный представитель ребенка.
Как подать заявку
Для получения помощи следует обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионный фонд Украины в своем регионе. Заявление можно оформить прямо на месте.
При подаче документов заявитель должен иметь:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя (для опекунов или представителей учреждений);
- копию документа, подтверждающего статус ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет.
Правительство отмечает, что программа направлена на поддержание наиболее уязвимых семей и обеспечение бесперебойного питания необходимых устройств в сложных условиях.
