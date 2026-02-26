Роскошь не равна надежность: назван топ разочарующих премиальных автомобилей

Премиальные автомобили обещают владельцам роскошь, комфорт и статус, но не все модели оправдывают свою высокую цену. Некоторые из них регулярно создают серьезные проблемы, требуют дорогостоящего ремонта и тратят время и нервы хозяев.

Опытный механик Алан Гельфанд по сервису German Car Depot в разговоре с GoBankingRates назвал пять премиальных автомобилей, которые он категорически не советует покупать. По его словам, эти модели испытывают гораздо больше хронических проблем, чем их конкуренты в том же классе.

Jaguar XJ выглядит элегантно и дорого, но, по словам Гельфанда, это один из самых проблемных автомобилей в премиум-сегменте. Электричество часто выходит из строя, подвеска изнашивается быстрее, чем у конкурентов, система охлаждения и тормоза требуют внимания гораздо раньше, чем ожидается. Запчасти трудно найти, а ремонт стоит очень дорого.

Maserati Quattroporte повторяет судьбу многих итальянских люксовых моделей: красивая, быстрая, но ненадежная. Механик отмечает частые проблемы с двигателем, трансмиссией и электроникой. Ремонт обходится в астрономические суммы, а сертифицированных специалистов для Maserati гораздо меньше, чем для немецких или японских брендов.

Audi Q7 – стильный и комфортный большой кроссовер, но после 160 000 км пробега начинаются серьезные неприятности. Электричество, трансмиссия и сложная система полного привода становятся источником непредсказуемых и очень дорогих поломок. Гельфанд советует выбирать эту модель только при условии, что вы готовы тратить большие деньги на обслуживание.

BMW X1 в компактном классе смотрится привлекательно, но на практике разочаровывает. Когда машина новая и на гарантии – все идеально. Но спустя несколько лет подвеска, система охлаждения и электронные модули начинают требовать дорогостоящего ремонта. Мелкие проблемы скапливаются и в итоге превращаются в серьезные затраты.

Land Rover Range Rover — символ роскоши и статуса, но, по словам механика, это один из самых капризных автомобилей в мире. Три наиболее распространенные проблемы: пневматическая подвеска, электрические неисправности и система охлаждения. Запчасти стоят дорого, ремонт нуждается в специализированной мастерской, а поломки часто возникают "пакетами", а не в одиночку.

Ранее эксперты Consumer Reports также составили антирейтинг кроссоверов и внедорожников, не рекомендующих покупать в 2026 году. В список попали Jeep Grand Cherokee (из-за высокого расхода топлива и проблем с надежностью), Jeep Compass, Alfa Romeo Tonale, Mazda CX-90, GMC Terrain и Land Rover Defender.

