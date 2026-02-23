Есть отсрочка, но в Резерв+ высвечивается розыск: что делать

В Украине, где идет общая мобилизация, ситуация с розыском в реестре ТЦК и СП случается довольно часто даже у тех, кто имеет действующую отсрочку. Если в приложении "Резерв+" висит статус "в розыске", это нередко результат технической ошибки, некорректного внесения данных или манипуляций со стороны отдельных работников ТЦК. При этом наличие отсрочки не блокирует автоматическое внесение в розыск, но дает основания для ее быстрого снятия.

Об этом подробно рассказали юристы на портале "Юристи.UA", комментируя реальную историю военнообязанного Артема из Одессы. Мужчина имеет оформленную через ЦНАП отсрочку по уходу за близким человеком. Она отображается и в "Резерве+", и в реестре "Оберег". В то же время, его внесли в розыск якобы за отказ проходить ВЛК, хотя никакой повестки он фактически не получал.

Адвокат Юрий Айвазян выделяет три основных пути решения проблемы:

Первый – оплатить штраф и закрыть вопрос быстро

Признать нарушения и уплатить административный штраф в размере 8500 грн (ст. 210-1 КУоАП). После оплаты ТЦК обязан удалить данные по розыску. Этот путь самый быстрый, но предполагает признание вины и уплату денежных средств.

Второй — досудебное обжалование без штрафа

Скорее всего, по Артему не составлялись никакие официальные документы — ни протокол, ни постановления о нарушении правил военного учета. Соответственно, законных оснований для внесения в розыск может просто не существовать. В таком случае следует подать заявление в ТЦК с требованием:

удалить данные о нарушении правил военного учета из реестра;

отозвать обращение в Национальную полицию о розыске.

Если ТЦК откажет, то следующий шаг: административный иск в суд с требованием обязать ТЦК удалить незаконные данные. Судебная практика уже имеет положительные решения по таким делам.

Читайте также: Льготы на газ для участников боевых действий: как оформить

Третий — обращение в высшие инстанции

Подать заявление в ТЦК, а в случае отказа — жалобу в областной ТЦК, Генеральный штаб ВСУ или Министерство обороны. Во многих случаях это срабатывает быстрее суда и не требует уплаты штрафа.

Адвокат Владислав Дерий дополнительно отмечает: если нарушение правил учета действительно было, но прошло более трех месяцев с момента выявления (или более года с момента совершения), то производство подлежит закрытию по срокам давности (ст. 38 КУоАП). В этом случае оснований для штрафа и розыска уже нет.

Он советует Артему немедленно направить заказным письмом с описанием вложения заявление в ТЦК с требованием закрыть дело и снять с розыска из-за истечения сроков привлечения к административной ответственности.

Наличие штрафа или статуса "нарушитель военного учета" не блокирует оформление отсрочки через "Резерв+". Процесс полностью автоматизирован: система проверяет данные в ЕГЭБО и выдает отсрочку, если все основания есть в реестре. Например, студенты дневной или дуальной формы обучения, получающие высшее образование, могут получить отсрочку даже при наличии розыска или штрафа.

Напомним, мы уже писали, на какие образовательные льготы имеют право военные.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!