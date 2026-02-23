Є відстрочка, але у Резерв+ висвічується розшук: шо робити

В Україні, де триває загальна мобілізація, ситуація з розшуком у реєстрі ТЦК та СП трапляється досить часто навіть у тих, хто має чинну відстрочку. Якщо в застосунку "Резерв+" висить статус "у розшуку", це нерідко результат технічної помилки, некоректного внесення даних або маніпуляцій з боку окремих працівників ТЦК. При цьому наявність відстрочки не блокує автоматичного внесення до розшуку, але дає підстави для її швидкого зняття.

Про це детально розповіли юристи на порталі "Юристи.UA", коментуючи реальну історію військовозобов’язаного Артема з Одеси. Чоловік має оформлену через ЦНАП відстрочку за доглядом за близькою людиною. Вона відображається і в "Резерв+", і в реєстрі "Оберіг". Водночас його внесли до розшуку нібито за відмову проходити ВЛК, хоча жодної повістки він фактично не отримував.

Адвокат Юрій Айвазян виділяє три основні шляхи вирішення проблеми:

Перший — сплатити штраф і закрити питання швидко

Визнати порушення та сплатити адміністративний штраф у розмірі 8 500 грн (ст. 210-1 КУпАП). Після оплати ТЦК зобов’язаний видалити дані з розшуку. Цей шлях найшвидший, але передбачає визнання вини та сплату коштів.

Другий — досудове оскарження без штрафу

Найімовірніше, щодо Артема не складали жодних офіційних документів — ані протоколу, ані постанови про порушення правил військового обліку. Відповідно, законних підстав для внесення до розшуку може просто не існувати. У такому разі потрібно подати заяву до ТЦК із вимогою:

видалити дані про порушення правил військового обліку з реєстру;

відкликати звернення до Національної поліції про розшук.

Якщо ТЦК відмовить — наступний крок: адміністративний позов до суду з вимогою зобов’язати ТЦК видалити незаконні дані. Судова практика вже має позитивні рішення по таких справах.

Третій — звернення до вищих інстанцій

Подати заяву до ТЦК, а в разі відмови — скаргу до обласного ТЦК, Генерального штабу ЗСУ або Міністерства оборони. У багатьох випадках це спрацьовує швидше, ніж суд, і не вимагає сплати штрафу.

Адвокат Владислав Дерій додатково наголошує: якщо порушення правил обліку справді було, але минуло більше трьох місяців з моменту виявлення (або більше року з моменту вчинення), то провадження підлягає закриттю за строками давності (ст. 38 КУпАП). У такому разі підстав для штрафу та розшуку вже немає.

Він радить Артему негайно надіслати рекомендованим листом з описом вкладення заяву до ТЦК з вимогою закрити справу та зняти з розшуку через сплив строків притягнення до адміністративної відповідальності.

Наявність штрафу чи статусу "порушник військового обліку" не блокує оформлення відстрочки через "Резерв+". Процес повністю автоматизований: система перевіряє дані в ЄДЕБО і видає відстрочку, якщо всі підстави є в реєстрі. Наприклад, студенти денної чи дуальної форми навчання, які здобувають вищу освіту, можуть отримати відстрочку навіть за наявності розшуку чи штрафу.

