Дрони атакували нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу 'Дружба' у Татарстані (фото, відео)

У ніч проти 23 лютого безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно" в Республіці Татарстан. Цей об’єкт є стратегічно важливим для функціонування експортного нафтопроводу Дружба.

Про інцидент повідомили моніторингові Telegram-канали та російське видання Astra. У мережі з’явилися відеозаписи, на яких видно масштабну пожежу та високі язики полум’я на території станції.

Зранку регіональна влада підтвердила факт атаки на промисловий об’єкт. За офіційною версією, загоряння нібито сталося через падіння уламків безпілотника. Представники адміністрації заявили, що пожежа мала локальний характер, постраждалих немає, а наслідки ліквідовують.

Нафтоперекачувальна станція "Калейкіно" є найбільшою в регіоні та одним із ключових логістичних вузлів російської нафтотранспортної системи. Саме тут здійснюється компаундування — змішування нафти із Західного Сибіру та Поволжя перед її подальшим транспортуванням. Станція забезпечує необхідний тиск для перекачування сировини магістральним трубопроводом "Дружба", а також постачає нафту на переробні підприємства Татарстану.

З огляду на значення енергетичного сектору для бюджету РФ, де нафтогазові доходи формують близько третини надходжень, пошкодження подібної інфраструктури може мати економічні наслідки. "Калейкіно" відіграє важливу роль у ланцюгу експорту російської нафти, зокрема в напрямку європейського ринку.

