Дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию нефтепровода 'Дружба' в Татарстане (фото, видео)

В ночь на 23 февраля беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" в Республике Татарстан. Этот объект стратегически важен для функционирования экспортного нефтепровода Дружба.

Об инциденте сообщили мониторинговые Telegram-каналы и российское издание Astra. В сети появились видеозаписи, на которых виден масштабный пожар и высокие языки пламени на территории станции.

Утром региональные власти подтвердили факт атаки на промышленный объект. По официальной версии, возгорание якобы произошло из-за падения обломков беспилотника. Представители администрации заявили, что пожар носил локальный характер, пострадавших нет, а последствия ликвидируют.

Нефтеперекачивающая станция "Калейкино" является крупнейшей в регионе и одним из ключевых логистических узлов российской нефтетранспортной системы. Именно здесь осуществляется компаундирование – смешивание нефти из Западной Сибири и Поволжья перед ее дальнейшей транспортировкой. Станция обеспечивает необходимое давление для перекачки сырья по магистральному трубопроводу "Дружба", а также поставляет нефть на перерабатывающие предприятия Татарстана.

Учитывая значение энергетического сектора для бюджета РФ, где нефтегазовые доходы формируют около трети поступлений, повреждение подобной инфраструктуры может иметь экономические последствия. Калейкино играет важную роль в цепи экспорта российской нефти, в частности в направлении европейского рынка.

