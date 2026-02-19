Ждать уже недолго: синоптик сообщила, когда потеплеет в Украине

В Украине в ближайшие дни ожидается постепенное повышение температуры до плюсовых значений. Уже сегодня на территорию страны повлияет циклон, который принесет осадки и порывистый ветер во многих регионах.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Наиболее сложные погодные условия прогнозируются в центральных областях - там возможны снег, мокрый снег с дождем, налипание снега, гололедица и сильный ветер.

Синоптикиня отмечает, что в ближайшее время будут сохраняться температурные колебания — от небольших до умеренных морозов. В то же время, уже с 22–23 февраля ожидается более стабильное потепление с переходом к оттепели и плюсовым показателям.

Напомним, Украину ждет аномально холодный февраль.

