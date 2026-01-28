Україну чекає аномально холодний лютий: мороз до 20 градусів, сильні снігопади та дощі

Лютий в Україні стартує з чергової хвилі різкого похолодання. Спочатку суттєве зниження температури відчують західні та північні області, після чого морозне повітря пошириться майже на всю територію країни.

За словами відомого українського синоптика Ігоря Кібальчича, основною причиною холодної погоди стане надходження арктичного повітря з північного сходу Європи, яке посилюватиметься впливом потужного антициклону. Він нагадав, що у січні значна частина Східної Європи та України вже перебувала під дією сильних морозів: середні температури були на 2–4 °C нижчими за кліматичну норму, а в окремих регіонах стовпчики термометрів опускалися до -23…-25 °C.

Подібна ситуація, за прогнозами, повториться і на початку лютого. У першій декаді місяця в більшості областей, за винятком південних регіонів, можливі морози до -20 °C. Починаючи з 8–10 лютого холод поступово слабшатиме, однак на північному заході країни низькі температури можуть утримуватися майже до завершення місяця.

Синоптик також звернув увагу на опади. У лютому їх кількість у деяких регіонах перевищить середні багаторічні показники на 10–40 %. Це пов’язано з активізацією південних циклонів, які формуватимуться над Середземним морем і Балканами та проходитимуть через територію України. За мінусових температур переважатиме сніг.

У третій декаді місяця зросте ймовірність дощів. Сніговий покрив збережеться майже по всій країні, окрім південних областей і Закарпаття. Місцями висота снігу може досягати 35–45 см, що сприятиме посиленню нічних морозів.

Водночас на крайньому півдні — у Криму, Приазов’ї та Закарпатті — холодна погода буде нетривалою. Уже в другій половині лютого там очікується перехід до плюсових температур, а середньомісячні показники перевищать норму на 1–2 °C. В інших регіонах температура буде близькою до кліматичної норми, тоді як у північних і західних областях може залишатися на 2–5 °C нижчою за середні значення.

Нагадаємо, в Україні очікується різке похолодання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!