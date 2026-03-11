ЗСУ уразили ракетами Storm Shadow завод у російському Брянську (фото)

Підрозділи Сил оборони України завдали високоточних ударів крилатими ракетами Storm Shadow по стратегічно важливому об’єкту російського військово-промислового комплексу — брянському заводу мікроелектроніки "Кремній ЕЛ".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. "Кремній ЕЛ" є однією з ключових ланок у ланцюжку виробництва російського високоточного озброєння. Підприємство спеціалізується на випуску дискретних напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем — компонентів, які фактично виконують роль "мізків" і "нервової системи" сучасної зброї, зокрема оперативно-тактичних ракет "Іскандер", керованих авіабомб, високоточних артилерійських систем та іншої техніки.

За інформацією Генштабу, внаслідок удару зафіксовано точне влучання в ціль та суттєве пошкодження виробничих потужностей підприємства. Наразі триває уточнення масштабів завданих збитків і ступеня руйнувань.

Цей удар став черговим кроком у системній роботі Сил оборони України зі зниження воєнно-економічного потенціалу агресора. Знищення або виведення з ладу критичних елементів ланцюжків виробництва високоточної зброї суттєво ускладнює для росії поповнення запасів ракет та інших засобів ураження, що безпосередньо впливає на інтенсивність обстрілів українських міст і позицій ЗСУ.

