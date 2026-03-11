ВСУ поразили ракетами Storm Shadow завод в российском Брянске (фото)

Подразделения Сил обороны Украины нанесли высокоточные удары крылатыми ракетами Storm Shadow по стратегически важному объекту российского военно-промышленного комплекса — брянскому заводу микроэлектроники "Кремной ЭЛ".

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Кремний ЭЛ является одним из ключевых звеньев в цепочке производства российского высокоточного вооружения. Предприятие специализируется на выпуске дискретных полупроводниковых приборов и интегральных микросхем — компонентов, фактически выполняющих роль мозгов и нервной системы современного оружия, в частности оперативно-тактических ракет Искандер, управляемых авиабомб, высокоточных артиллерийских систем и другой техники.

Читайте также: Дроны атаковали российскую Сызрань, куда поставляют "шахеды" из Ирана: есть попадания в НПЗ (фото, видео)

По информации Генштаба, в результате удара зафиксировано точное попадание в цель и существенное повреждение производственных мощностей предприятия. В настоящее время продолжается уточнение масштабов нанесенного ущерба и степени разрушений.

Этот удар стал очередным шагом в системной работе сил обороны Украины по снижению военно-экономического потенциала агрессора. Уничтожение или выведение из строя критических элементов цепочек производства высокоточного оружия существенно усложняет для россии пополнение запасов ракет и других средств поражения, что оказывает непосредственное влияние на интенсивность обстрелов украинских городов и позиций ВСУ.

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали русский Волгоград, было попадание в НПЗ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!