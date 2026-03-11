Может ли ТЦК отказать в отсрочке 25-летнему призывнику

В Украине право отсрочки от мобилизации имеют только военнообязанные граждане. Лица, которые находятся в статусе призывника, не могут воспользоваться такой возможностью, даже если им уже исполнилось 25 лет, но их статус в военном учете еще не изменен.

Кому могут предоставить отсрочку

Военный учет в Украине охватывает граждан от 17 до 60 лет. После первой постановки на учет в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки человек получает статус призывника.

После достижения 25 лет этот статус должен измениться военнообязанным. Согласно действующим изменениям в законодательстве такое изменение должно происходить автоматически, без дополнительных действий со стороны гражданина.

Один из граждан обратился к юристам с вопросом: ему исполнилось 25 лет и он планирует оформить отсрочку от мобилизации. Однако в приложении Резерв+ его статус все еще отображается как "призывник". Мужчина поинтересовался, сможет ли подать заявление на отсрочку.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что с юридической точки зрения отсрочка предоставляется именно военнообязанным. Призывники могут быть привлечены только к базовой общевойсковой подготовки, поэтому территориальный центр комплектования формально имеет право отказать в рассмотрении заявления на отсрочку, если статус человека не изменен.

Стоит ли подавать документы

В то же время юрист отметил, что даже в таких случаях представление документов может быть целесообразным. Иногда граждане обращаются в Центр предоставления административных услуг для оформления отсрочки и принимают там их заявления.

По словам Дерия, это происходит из-за того, что работники ЦНАП фактически выполняют роль посредников между гражданином и территориальным центром комплектования и не всегда детально проверяют категорию военного учета.

Впрочем, окончательное решение о предоставлении отсрочки принимает специальная комиссия при территориальном центре комплектования. Если в документах указан статус "призывника", заявление может быть возвращено без рассмотрения.

Вместе с тем юрист подчеркнул, что именно на территориальные центры комплектования возложена обязанность автоматически переводить граждан, которым исполнилось 25 лет, в категорию военнообязанных. Поэтому предоставление документов через ЦНАП может ускорить обновление статуса в военном учете.

