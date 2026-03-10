Ожидается магнитная буря с К-индексом 3: прогноз на 10 марта

Геомагнитная обстановка над Украиной в начале недели остается неустойчивой. Хотя мощные солнечные вспышки пока не фиксируют, Земля находится под влиянием потоков солнечного ветра, что приводит к определенным колебаниям магнитного поля.

Об этом сообщили специалисты Space Weather Prediction Center при National Oceanic and Atmospheric Administration.

Во вторник, 10 марта, влияние солнечной активности начнет ослабевать. Прогнозируется понижение показателя к К-индексу 3, что соответствует относительно спокойному состоянию магнитного поля Земли. Тем не менее, людям, которые чувствительно реагируют на изменения погоды и геомагнитные колебания, советуют внимательнее относиться к своему самочувствию.

По информации астрономического портала EarthSky, на Солнце сейчас наблюдают лишь слабые вспышки. За последние сутки зафиксировано пять событий — две вспышки класса C и три еще более слабые вспышки класса B.

В настоящее время на видимой стороне Солнца обнаружены четыре активных области. Также с восточной стороны звезды начинают появляться новые зоны солнечных пятен, которым пока не присвоены официальные номера, но их активность уже можно заметить за небольшими вспышками.

Большинство этих областей имеют альфа- или бета-магнитную конфигурацию, что свидетельствует о низкой вероятности мощных солнечных взрывов. За последние 24 часа специалисты не зафиксировали выбросы корональной массы, направленных в сторону Земли.

Кто может ощутить влияние магнитных колебаний

Даже слабые геомагнитные изменения иногда влияют на людей, чувствительных к погодным факторам. Особенно внимательными следует быть тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями или в целом реагирует на колебания атмосферных условий.

Среди возможных симптомов могут возникать:

головные боли;

перепады АД;

быстрая утомляемость;

общая слабость.

Как уменьшить влияние магнитной бури

Специалисты советуют придерживаться простых рекомендаций, чтобы облегчить самочувствие в период геомагнитных колебаний:

не менее 7–8 часов

избегать чрезмерных физических нагрузок и стрессовых ситуаций;

пить достаточное количество чистой воды;

временно ограничить употребление крепкого кофе, энергетиков и алкоголя;

больше гулять на свежем воздухе – легкие прогулки улучшают кровообращение и помогают организму адаптироваться.

