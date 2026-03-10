Настоящее весеннее тепло до 17 градусов: прогноз погоды на 10 марта

В Украину пришло настоящее весеннее потепление, которое принесло область высокого атмосферного давления. Из-за влияния мощного антициклона в ближайшие дни в большинстве регионов установится сухая, солнечная и довольно теплая погода, хотя температурные показатели в разных частях страны будут заметно отличаться.

Какая будет погода в Украине

Синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что 10 марта в Украине будет царить антициклональный тип погоды. Это означает отсутствие осадков, ясное небо и постепенное повышение температуры.

Во вторник максимальные дневные температуры составят:

в западных, центральных областях и на юге - +12 ... +17 ° C;

в северных и восточных регионах - +10 ... +14 ° C;

на северо-востоке - +9 ... +12 °C.

Ветер будет юго-западный, умеренной силы, местами возможны порывы.

В Украинском гидрометцентре также подтверждают, что в ближайшие дни атмосферные фронты не будут влиять на территорию страны, поэтому осадки маловероятны.

В ночь на 10 марта температура воздуха будет колебаться от +3 до -2 °C, а днем воздух прогреется до +15 °C, на западе и юге местами - до +17 °C. Немного прохладнее будет в Черниговской, Сумской и Карпатах, где днем ожидается +6…+11 °C.

Погода до конца недели

Руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что Украина уже чувствует настоящее весеннее тепло. В настоящее время наблюдаются характерные для межсезонья температурные колебания: днем воздух прогревается примерно до +10 °C, тогда как ночью возможны небольшие морозы -1…-4 °C.

По его словам, на следующей неделе весна будет постепенно усиливать свои позиции. Дневная температура будет расти благодаря влиянию антициклона, хотя вечера и утренники еще оставаться прохладными из-за ночного охлаждения.

К концу недели среднесуточная температура поднимется до +7 °C. Ночью ожидается до +5 °C, а днем +10…+15 °C.

В пятницу, 13 марта, потепление усилится: в некоторых регионах температура может подняться до +17 °C, что соответствует климатическим показателям конца марта или даже в начале апреля. В то же время в утренние часы возможны туманы.

В выходные синоптическая ситуация начнет меняться: антициклон постепенно отступит, а восточные ветры могут принести первое ощутимое похолодание.

Напомним, на Украину надвигается очередная волна похолодания.

