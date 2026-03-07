Кто из украинцев имеет право на доплату к пенсии в 20%

Жители горных населенных пунктов Украины смогут получать повышенные пенсии и ряд социальных выплат. Это предусматривает постановление Кабинета Министров Украины №225 от 18 февраля 2026 года, которое вступило в силу 25 февраля и определяет порядок начисления доплат в 2026 году для проживающих, работающих или обучающихся в горных общинах.

Согласно документу размер надбавки составляет 20% от основной суммы определенных социальных выплат. Важно, что теперь такую доплату могут получать не только постоянные жители горных населенных пунктов, но и внутренне перемещенные лица, переехавшие на эти территории. Об этом пишет sud.ua.

К каким выплатам прибавляется надбавка

Повышение будет начисляться в ряд социальных выплат, в частности:

1. Пенсионные выплаты.

2. Государственная помощь семьям с детьми, в частности:

пособия по беременности и родам;

выплаты при рождении ребенка;

пособия на детей под опекой или попечительством;

помощи одиноким матерям;

выплаты при усыновлении;

пособия на детей с тяжелыми заболеваниями, которым не установлена инвалидность (в частности при онкологических, орфанных болезнях, детском церебральном параличе, тяжелых психических расстройствах, сахарном диабете I типа, тяжелых поражениях почек и т.п.).

3. Государственной социальной помощи людям без права на пенсию, лицам с инвалидностью и выплат по уходу за ними, включая денежную помощь людям, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психических расстройств.

4. Временной государственной помощи детям, родители которых не платят алименты, не могут содержать ребенка или их местонахождение неизвестно.

5. Социальной помощи людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, а также выплат малообеспеченным семьям.

6. Помощи детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, а также финансового обеспечения приемным родителям и родителям-воспитателям в детских домах семейного типа.

7. Стипендий, финансируемых из государственного бюджета.

Как оформить горную надбавку

Чтобы получить повышение, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Оформить доплату могут люди, которые:

фактически проживают или работают в горном населенном пункте не менее шести месяцев;

не находятся постоянно за границей;

не платят единый социальный взнос (ЕСВ) в другом населенном пункте, за исключением случаев, когда человек фактически проживает в горной местности.

Когда прибавку могут отменить

Выплата может быть прекращена в нескольких случаях. В частности, если человек:

более шести месяцев не проживает и работает в горном населенном пункте;

находится за границей более 60 дней подряд в последние три месяца без уважительной причины (например, лечение, обучение, командировка или реабилитация);

получает пенсию или другую государственную помощь в населенном пункте, не имеющем статус горного;

платит ЕСВ в другом городе или поселке.

