Какая категория пенсионеров будет иметь 20% доплаты к пенсии в марте

Часть украинцев пожилого возраста, проживающих в горной местности, могут рассчитывать на дополнительные выплаты к пенсиям и социальной помощи. Такая надбавка предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины №225, которое вступило в силу 25 февраля 2026 года.

О том, кто имеет право на эти доплаты и как оформить их, сообщает Новости.LIVE со ссылкой на соответствующее правительственное решение. Прибавка составляет 20% от основного размера выплаты. Ее могут получать не только местные жители горных территорий, но и внутренне перемещенные лица, переехавшие в такие населенные пункты.

Доплата начисляется к таким видам выплат:

пенсий;

государственных стипендий;

помощи детям-сиротам, приемным семьям и детским домам семейного типа;

выплат людям с инвалидностью с детства, детям с инвалидностью и малообеспеченным семьям;

временной помощи детям в случаях, когда родители не платят алименты или их местонахождение неизвестно;

помощи лицам, не имеющим права на пенсию, людям с инвалидностью и выплат по уходу, в частности для тех, кто занимается людьми с психическими расстройствами;

государственной помощи семьям с детьми - в связи с беременностью и родами, при рождении или усыновлении ребенка, для опекунов и одиноких матерей, а также для детей с тяжелыми заболеваниями.

Как оформить надбавку

Для получения доплаты следует обратиться в Пенсионный фонд Украины. Прибавку могут назначить, если выполняются следующие условия:

человек не находится за границей;

проживание или работа в горной местности длится не менее шести месяцев непрерывно;

лицо не уплачивает единый социальный взнос в другом населённом пункте, если фактически проживает в горах.

Когда прибавку могут прекратить

Выплату могут отменить, если человек более шести месяцев не проживает и не работает в горном населенном пункте или находится за границей более 60 дней подряд без уважительных причин.

Также право на доплату теряется, если пенсионер начинает получать выплаты в другом населенном пункте, не имеющем статус горного или уплачивает единый социальный взнос в другом месте.

