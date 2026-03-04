В Украине подорожал популярный фрукт: сколько стоит

В Украине заметно подскочили розничные цены на качественные яблоки. В начале марта в супермаркетах популярные сорта, в частности Golden Delicious и Red Chief, реализуются в среднем по 70 гривен за килограмм.

Об этом сообщает EastFruit. Как пояснила директор по развитию Украинская плодоовощная ассоциация Екатерина Зверева, производители и трейдеры работают в условиях существенного роста затрат — на электроэнергию, хранение, транспортировку и оплату труда. По ее словам, нынешняя цена около 70 грн/кг на качественное сортовое яблоко еще несколько лет назад казалась маловероятной.

Эксперт также отметила, что из-за зимних морозов пострадали сады, прежде всего косточковые культуры, но частично и яблоневые насаждения. Это увеличивает риск дальнейшего роста цен.

В то же время на рынке сохраняется разница в стоимости продукции в зависимости от места продаж и качества. На рынках яблок можно найти от 40 гривен за килограмм и дороже. В сетевых супермаркетах, особенно в дискаунтерах, иногда предлагают более дешевые варианты — за счет меньшего размера плодов или более низкого сорта. Однако, как отмечает Зверева, отметка 70 грн/кг для качественного яблока фактически уже стала новой реальностью.

Для сравнения еще несколько лет назад средняя цена на яблоки в Украине колебалась в пределах 15–20 гривен за килограмм.

