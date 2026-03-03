'Эпическая ярость': в Белом доме обнародовали целые операции против Ирана

Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Левитт очертила ключевые задачи военной операции "Эпическая Ярость", которую Соединенные Штаты проводят против Ирана.

В сообщении в соцсети Х она сообщила, что 28 февраля президент Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором объяснил американцам стратегические цели кампании.

Среди основных задач сделки названо уничтожение иранской ракетной инфраструктуры и военно-морских сил, прекращение деятельности связанных с режимом вооруженных группировок и производства самодельных взрывных устройств, а также недопущение получения Ираном ядерного оружия.

Читайте также: Как падение союзника Путина ударит по позициям Кремля на мировой арене

По словам Левитт, устранение угроз со стороны иранского руководства является четкой и необходимой целью безопасности США. Она также заявила, что в рамках операции ликвидированы десятки высокопоставленных представителей иранского режима, в том числе вспомнила верховного лидера Али Хаменеи.

Отдельно пресс-секретарь напомнила о предыдущей американской операции "Северный Молот", в ходе которой были уничтожены ключевые ядерные объекты Ирана. В то же время, по ее словам, иранские власти якобы продолжали намерения возобновить ядерную программу и отказывались от переговоров.

Напомним, Трамп сообщил о первых жертвах США в войне с Ираном.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!