Какой автомобиль стоит купить для большой семьи: топ лучших вариантов

Выбор семейного автомобиля – это всегда поиск компромисса между комфортом, безопасностью, практичностью и бюджетом. Кроссоверы и минивэны давно стали фаворитами украинских семей благодаря вместительному салону, удобным креплениям для детских кресел, большому багажнику и возможности уверенно двигаться не только по асфальту.

Рынок 2026 года предлагает десятки вариантов, от бюджетных до премиальных, поэтому легко потеряться в характеристиках, ценах и комплектациях. Издание Delo.ua подготовило обзор самых популярных и практичных семейных автомобилей, доступных в Украине в этом году. Это не рейтинг и не призыв покупать именно эти модели – просто ориентир для ищущих машину для семьи с детьми. Цены, наличие и комплектации всегда следует уточнять у дилеров или на площадках объявлений.

Citroen Grand C4 Picasso – один из самых практичных минивэнов в бюджетном сегменте. Семиместный салон с независимо подвижными креслами, огромные окна для хорошей обзорности и светлого интерьера, багажник до 2126 литров даже при полной загрузке. Экономические и проверенные двигатели, удобная посадка детей – классический французский семейный автомобиль за разумные деньги.

Ford Kuga – компактный кроссовер, который ценят за сбалансированную подвеску, уверенную управляемость и просторный салон. Дверь открывается под большим углом, что значительно облегчает посадку и высадку детей. Детское кресло устанавливается без проблем, багажник вмещает тележку плюс чемоданы. Современные системы безопасности (автоторможение, контроль полосы, стабилизация) входят в базовую оснастку. Идеальный выбор для города и трасс.

Hyundai Grand Santa Fe – большой корейский кроссовер с великолепной шумоизоляцией, мягкой подвеской и высоким клиренсом. Семиместная версия предлагает комфортный третий ряд и большой багажник. Полный привод и дизельные моторы позволяют преодолевать умеренное бездорожье. С 2014 года базовая комплектация включает в себя расширенный набор систем безопасности. Надежный и комфортный вариант для большой семьи.

Infiniti QX60 – недооцененный на украинском рынке премиальный семиместный кроссовер. За относительно доступную цену (от $13 000 за подержанные экземпляры) предлагает салон премиум-уровня, хорошую управляемость и комфорт на дальних поездках. Задний ряд для детей оснащен встроенными мониторами с отдельными аудиовыходами. Отличный выбор для ищущих роскошь без чрезмерной цены.

Kia Carnival – настоящий король семейных минивэнов. Сдвижная дверь с обеих сторон значительно облегчает посадку детей в плотном потоке или на тесной парковке. Один из самых больших салонов и багажников в классе – от 302 до 3320 литров в зависимости от конфигурации. Чаще всего на рынке модели из Кореи или США. Надежность существенно зависит от конкретного экземпляра, но при хорошем состоянии это идеальный семейный транспорт.

Kia Sportage – один из самых популярных семейных кроссоверов в Украине. Мягкая подвеска без эффекта "качели", вместительный салон, удобная геометрия дверей и простая установка детского кресла. Багажник вмещает тележку без разбора плюс чемоданы. Современные системы безопасности входят в стандартную оснастку. Хорошо ведет себя как в городе, так и на трассе – универсальный и практичный выбор.

Mazda CX-9 – самый большой кроссовер в линейке Mazda с комфортным третьим рядом, где поместится даже взрослый. При сложенных сиденьях остается еще 230 литров багажника. Мягкая подвеска, отличная шумоизоляция и высокий клиренс. Один из более емких вариантов в сегменте для регулярных поездок с полной загрузкой.

Mitsubishi Outlander – проверенный временем семейный кроссовер с энергоемкой подвеской и полным приводом. Комфортный салон в пяти- и семиместных версиях. В семиместной конфигурации третий ряд скромен по простору для ног, а багажник существенно уменьшается. Многие владельцы не расстаются с моделью годами – надежность на высоком уровне.

Peugeot 5008 – один из наиболее оснащенных семейных кроссоверов по количеству систем безопасности и комфортных опций. Для детей предусмотрены столики, задний ряд предлагает достаточно места даже для взрослого. При разложенных трех рядах остается место для большого чемодана. Дизельные версии тратят от 4,6 л/100 км, есть также гибридные варианты – актуально для экономии.

Toyota Highlander – один из самых надежных семейных кроссоверов. Последнее поколение предлагает гибридную систему, современные технологии и три ряда сидений. Мягкая подвеска, высокий клиренс и тихий салон на трассе. Владельцы редко расстаются с моделью раньше 15 лет — классический пример японской долговечности.

