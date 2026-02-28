Яке авто варто купити для великої сімʼї: топ найкращих варіантів 

Вибір сімейного автомобіля — це завжди пошук компромісу між комфортом, безпекою, практичністю та бюджетом. Кросовери та мінівени давно стали фаворитами українських сімей завдяки місткому салону, зручним кріпленням для дитячих крісел, великому багажнику та можливості впевнено рухатися не лише асфальтом.

Ринок 2026 року пропонує десятки варіантів, від бюджетних до преміальних, тому легко загубитися в характеристиках, цінах і комплектаціях. Видання Delo.ua підготувало огляд найпопулярніших і найпрактичніших сімейних автомобілів, доступних в Україні цього року. Це не рейтинг і не заклик купувати саме ці моделі — просто орієнтир для тих, хто шукає машину для родини з дітьми. Ціни, наявність і комплектації завжди варто уточнювати у дилерів або на майданчиках оголошень.

Citroen Grand C4 Picasso — один із найпрактичніших мінівенів у бюджетному сегменті. Семимісний салон із незалежно рухомими кріслами, величезні вікна для хорошої оглядовості та світлого інтер’єру, багажник до 2126 літрів навіть при повному завантаженні. Економічні та перевірені двигуни, зручна посадка дітей — класичний французький сімейний автомобіль за розумні гроші.

Ford Kuga — компактний кросовер, який цінують за збалансовану підвіску, впевнену керованість і просторий салон. Двері відкриваються під великим кутом, що значно полегшує посадку та висадку дітей. Дитяче крісло встановлюється без проблем, багажник вміщує візок плюс валізи. Сучасні системи безпеки (автогальмування, контроль смуги, стабілізація) входять у базове оснащення. Ідеальний вибір для міста та траси.

Hyundai Grand Santa Fe — великий корейський кросовер із чудовою шумоізоляцією, м’якою підвіскою та високим кліренсом. Семимісна версія пропонує комфортний третій ряд і великий багажник. Повний привід і дизельні мотори дозволяють долати помірне бездоріжжя. З 2014 року базова комплектація включає розширений набір систем безпеки. Надійний і комфортний варіант для великої родини.

Infiniti QX60 — недооцінений на українському ринку преміальний семимісний кросовер. За відносно доступну ціну (від $13 000 за вживані екземпляри) пропонує салон преміум-рівня, хорошу керованість і комфорт на дальніх поїздках. Задній ряд для дітей оснащений вбудованими моніторами з окремими аудіовиходами. Відмінний вибір для тих, хто шукає розкіш без надмірної ціни.

Kia Carnival — справжній король сімейних мінівенів. Зсувні двері з обох боків значно полегшують посадку дітей у щільному потоці чи на тісній парковці. Один із найбільших салонів і багажників у класі — від 302 до 3320 літрів залежно від конфігурації. Найчастіше на ринку моделі з Кореї або США. Надійність суттєво залежить від конкретного екземпляра, але при гарному стані це ідеальний сімейний транспорт.

Kia Sportage — один із найпопулярніших сімейних кросоверів в Україні. М’яка підвіска без ефекту "гойдалки", місткий салон, зручна геометрія дверей і проста установка дитячого крісла. Багажник вміщує візок без розбору плюс валізи. Сучасні системи безпеки входять у стандартне оснащення. Добре поводиться як у місті, так і на трасі — універсальний і практичний вибір.

Mazda CX-9 — найбільший кросовер у лінійці Mazda з комфортним третім рядом, де поміститься навіть дорослий. При складених сидіннях залишається ще 230 літрів багажника. М’яка підвіска, відмінна шумоізоляція та високий кліренс. Один із місткіших варіантів у сегменті для регулярних поїздок із повним завантаженням.

Mitsubishi Outlander — перевірений часом сімейний кросовер із енергоємною підвіскою та повним приводом. Комфортний салон у п’яти- та семимісних версіях. У семимісній конфігурації третій ряд скромний за простором для ніг, а багажник суттєво зменшується. Багато власників не розлучаються з моделлю роками — надійність на високому рівні.

Peugeot 5008 — один із найбільш оснащених сімейних кросоверів за кількістю систем безпеки та комфортних опцій. Для дітей передбачені столики, задній ряд пропонує достатньо місця навіть для дорослого. При розкладених трьох рядах залишається місце для великої валізи. Дизельні версії витрачають від 4,6 л/100 км, є також гібридні варіанти — актуально для економії.

Toyota Highlander — один із найнадійніших сімейних кросоверів. Останнє покоління пропонує гібридну систему, сучасні технології та три ряди сидінь. М’яка підвіска, високий кліренс і тихий салон на трасі. Власники рідко розлучаються з моделлю раніше ніж за 15 років — класичний приклад японської довговічності.

