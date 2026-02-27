Пропускати школу без поважних причин тепер не можна: уряд запровадив нові правила обліку дітей

Кабінет Міністрів України затвердив постанову, яка оновлює механізм обліку дітей шкільного віку. Документ передбачає швидший та системніший обмін інформацією між освітніми установами, правоохоронними органами та службами у справах дітей, щоб своєчасно виявляти учнів, які без поважних причин не відвідують навчання.

Про зміни повідомили в Ювенальна поліція України. Йдеться про внесення змін до профільного Порядку (постанова №241 від 25 лютого 2026 року), ініційованих управлінням ювенальної превенції. Головна мета нововведень — гарантувати право дитини на освіту та підвищити рівень її безпеки завдяки ефективнішій міжвідомчій взаємодії.

У відомстві зазначають, що оновлений порядок дасть змогу ювенальним поліцейським швидше отримувати необхідну інформацію, покращити координацію з іншими структурами та оперативно реагувати у випадках, коли дитина припиняє відвідувати школу.

Згідно з новими правилами, заклади освіти зобов’язані у визначені строки повідомляти поліцію та соціальні служби про учнів, які припинили навчання без обґрунтованих причин.

Документ передбачає:

встановлення чітких термінів для збору, опрацювання та передачі даних про дітей;

посилення прямої взаємодії між школами, органами управління освіти, службами у справах дітей і підрозділами Національної поліції;

впровадження елементів цифровізації обліку для оперативного реагування на випадки вибуття учнів;

створення єдиної системи раннього виявлення ризиків.

У правоохоронних органах підкреслюють, що контроль відвідування занять спрямований насамперед на захист прав неповнолітніх. За словами представників ювенальної поліції, у центрі уваги залишаються безпека дітей, підтримка сімей і забезпечення доступу до освіти для кожної дитини, а оновлений порядок має посилити превентивну роботу в громадах і зробити реагування на потенційні ризики більш системним.

