Чи повинні заброньовані особи проходити ВЛК: відповідь юриста

В Україні через тривалу загальну мобілізацію та воєнний стан військовозобов’язані чоловіки продовжують отримувати повістки для проходження медичного огляду чи призову. Водночас деякі категорії громадян можуть отримати бронювання, яке дає тимчасову відстрочку від мобілізації. Однак багато хто не знає, чи звільняє бронювання від обов’язку проходити військово-лікарську комісію (ВЛК).

Юристка ЮК "Муренко, Курявий і Партнери" Олександра Капітула в коментарі для РБК-Україна пояснила нюанси цієї процедури. За її словами, під час воєнного стану всі військовозобов’язані громадяни зобов’язані проходити ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби. Це вимога закону, яка не скасовується навіть за наявності бронювання.

Постанова ВЛК районного чи міського ТЦК та СП про придатність до служби дійсна протягом одного року з дня завершення медичного огляду. Після цього терміну комісію потрібно проходити повторно. "Сам факт бронювання не скасовує обов’язку проходження ВЛК, оскільки бронювання передусім надає відстрочку від мобілізації, але не звільняє особу від виконання вимог військового обліку та пов’язаних із ним процедур, зокрема проходження медичного огляду", — наголосила Капітула.

На практиці це призводить до ситуацій, коли заброньованих осіб все одно викликають на ВЛК. Якщо людина не з’являється, її можуть оголосити в розшук або внести до реєстру порушників військового обліку. Це трапляється навіть за наявності чинного бронювання, оскільки відстрочка не скасовує загальних правил обліку.

Тому юристка радить не ігнорувати повістки на ВЛК, навіть якщо є бронювання. У разі сумнівів у правомірності дій ТЦК варто звернутися за консультацією до юриста або оскаржити рішення в суді. Це допоможе уникнути штрафів, розшуку та інших неприємних наслідків, пов’язаних із порушенням правил військового обліку.

