Які виплати отримують військовослужбовиці у разі вагітності 

В Україні військовослужбовиці, які перебувають у стані вагітності, мають право на оплачувану відпустку по вагітності та пологах після 30-го тижня. Відпустка надається зі збереженням повного грошового забезпечення та зараховується до вислуги років.

Стандартний термін становить:

70 календарних днів до пологів;

56 календарних днів після пологів.

У разі ускладнень під час вагітності чи пологів, а також при народженні двох або більше дітей післяпологова частина відпустки збільшується до 70 днів.

Як оформити відпустку

Для отримання відпустки військовослужбовиця повинна:

подати рапорт командиру частини;

надати медичні документи, що підтверджують термін вагітності (довідку жіночої консультації або висновок ВЛК);

пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), яка підтверджує стан здоров’я та термін вагітності.

Після цього командир видає наказ про надання відпустки.

Фінансові гарантії

Під час відпустки по вагітності та пологах військовослужбовиця отримує грошове забезпечення в розмірі 100 % своєї посадової зарплати (включаючи всі надбавки та вислугу). Цей період повністю оплачується державою і не впливає на подальші виплати.

Додаткові права та захист

Законодавство передбачає низку гарантій для вагітних військовослужбовиць:

направлення у відрядження — виключно за письмовою згодою жінки;

переведення на нижчу посаду або зміна місця служби через вагітність — заборонено без згоди військовослужбовиці;

залучення до військових зборів — заборонено;

виконання робіт, пов’язаних із шкідливими умовами, — заборонено.

Ці норми закріплені в Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та відповідних наказах Міноборони.

Кому звертатися за роз’ясненнями

Якщо виникають труднощі з оформленням відпустки або виплатами, військовослужбовиця може звернутися:

до командира частини;

до кадрового підрозділу військової частини;

до юридичної служби свого військового формування;

до регіонального ТЦК та СП (якщо питання пов’язане з обліком).

Вагітність не є підставою для звільнення зі служби, а навпаки — дає додаткові соціальні гарантії та захист. Якщо права порушуються, жінка має право звернутися до вищого командування або до суду.

