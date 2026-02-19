Чекати вже недовго: синоптик повідомила, коли потепліє в Україні

В Україні найближчими днями очікується поступове підвищення температури до плюсових значень. Уже сьогодні на територію країни впливатиме циклон, який принесе опади та поривчастий вітер у багатьох регіонах.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. Найбільш складні погодні умови прогнозуються в центральних областях — там можливі сніг, мокрий сніг із дощем, налипання снігу, ожеледь та сильний вітер.

Синоптикиня зазначає, що найближчим часом ще зберігатимуться температурні коливання — від невеликих до помірних морозів. Водночас уже з 22–23 лютого очікується більш стабільне потепління з переходом до відлиги та плюсових показників.

Нагадаємо, Україну чекає аномально холодний лютий.

