Очікується магнітна буря жовтого рівня: прогноз на 16 лютого

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, а отже — і на самопочуття людей. У періоди підвищеної геомагнітної активності деякі люди скаржаться на головний біль, втому, дратівливість або відчуття стресу.

За інформацією Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA, на яку посилається "Главком", рівень геомагнітної активності визначають за планетарним К-індексом за шкалою від 0 до 9. Показник 5 і вище свідчить про сильну магнітну бурю. Дані оновлюються кожні три години, тому прогнози можуть змінюватися.

У понеділок, 16 лютого, очікується активність із К-індексом 4,7. Це жовтий рівень, який відповідає бурям середньої інтенсивності.

Магнітна буря виникає через спалахи та вибухи на Сонці, під час яких у космос викидається значна кількість заряджених частинок — протонів і електронів. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбуваються геомагнітні збурення. Слабкі коливання з К-індексом від 1 до 4 зазвичай майже не відчуваються. Показники від 5 і вище вважаються сильними й можуть впливати не лише на людей, а й на роботу технічних систем — зокрема супутникового зв’язку, радіочастот і мобільних мереж. Під час бур із К-індексом 7–8 у високих широтах можливе спостереження полярного сяйва.

Під час магнітних бур медики радять уважніше ставитися до свого здоров’я. Специфічного лікування таких явищ не існує, однак можна полегшити стан, дотримуючись режиму сну та харчування, уникаючи перевтоми й стресів. Рекомендується пити достатньо води, обмежити вживання кави, алкоголю, жирної та надто солоної їжі. Корисними будуть легкі фізичні навантаження та прогулянки на свіжому повітрі. Людям із хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та мати під рукою необхідні препарати. Контрастний душ зранку може допомогти підбадьоритися, а тепла ванна ввечері — розслабитися.

