'Злетіла' бронь у Резерв+: що робити

Підстави для скасування бронювання військовозобов’язаних визначені пунктом 31 Порядку бронювання на період мобілізації та воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року №76. Однак цей документ не містить чітких роз’яснень щодо дій у випадку, коли бронювання зникає без зазначених у ньому причин.

У такій ситуації фахівці радять діяти за наступним алгоритмом.

Крок 1. Перевстановити застосунок. Якщо бронювання раптово перестало відображатися, варто спершу видалити та повторно встановити мобільний застосунок Резерв+. Іноді проблема може бути пов’язана зі збоєм у роботі програми.

Крок 2. Перевірити інформацію на порталі. Якщо після перевстановлення нічого не змінилося, роботодавцю слід перевірити на порталі Дія, чи справді працівник більше не значиться заброньованим. Якщо бронювання зникло, варто звернутися до технічної підтримки сервісу. У зверненні потрібно описати ситуацію та зазначити, що бронювання було підтверджене документально (наприклад, роздруківкою), але більше не відображається у системі.

Звернутися до служби підтримки можна, зокрема, через телеграм-бот Diia_help_bot. Водночас користувачі повідомляють, що розгляд таких звернень іноді займає тривалий час.

Крок 3. Повторне бронювання працівника. На практиці одним із найефективніших рішень часто стає повторне оформлення бронювання (за умови наявності відповідної квоти або місця).

Варто враховувати, що нове бронювання оформлюється у стандартні строки — приблизно до 72 годин.

