Очікується магнітна буря з К-індексом 3,7: прогноз на 4 березня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, через що частина людей скаржиться на головний біль, втому, дратівливість або підвищений рівень стресу. Рівень активності визначається за планетарним К-індексом за шкалою від 0 до 9: показник 5 і вище свідчить про сильну магнітну бурю.

У середу К-індекс становитиме 3,7, що означає слабку магнітну бурю. Про це повідомляє NOAA.

Варто враховувати, що прогнози можуть коригуватися, адже фахівці оновлюють дані кожні три години. Тому інформацію рекомендується періодично перевіряти.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря виникає внаслідок спалахів і викидів енергії на Сонці. Під час таких процесів у космос потрапляють заряджені частинки — протони та електрони, які можуть досягати магнітосфери Землі. Їхня взаємодія з нею спричиняє геомагнітні збурення.

Інтенсивність бур визначають за К-індексом. Показники від 1 до 4 зазвичай мають незначний характер і часто залишаються непомітними. Рівень від 5 і вище вважається сильним і може впливати як на самопочуття людей, так і на роботу технічних систем — зв’язку, супутників, радіочастот. Під час бур із К-індексом 7–8 можливе виникнення полярного сяйва.

Як це може позначатися на самопочутті

Через зміни атмосферного тиску деякі люди відчувають головний біль, сонливість, зниження працездатності або емоційну напругу. Спеціального лікування від магнітних бур немає, однак симптоми можна полегшити звичними засобами за потреби.

Як підтримати організм у такі дні

дотримуватися режиму сну та повноцінно відпочивати;

харчуватися збалансовано, обмежити жирну, солону та гостру їжу;

зменшити споживання кави й уникати алкоголю;

пити достатньо води та трав’яні чаї;

більше бувати на свіжому повітрі, уникаючи тривалого перебування під прямим сонцем;

додати легку фізичну активність;

зменшити рівень стресу та уникати конфліктів;

людям із хронічними захворюваннями — більше відпочивати та тримати необхідні ліки під рукою.

