Очікується магнітна буря з як-індексом 3,7: прогноз на 2 березня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, через що частина людей у такі дні скаржиться на головний біль, підвищену втому або емоційну напругу.

Рівень геомагнітної активності оцінюється за планетарним К-індексом — шкалою від 0 до 9. Показники від 5 і вище свідчать про сильну магнітну бурю.

У понеділок прогнозують К-індекс 3,7 (зелений рівень), що характеризує слабку геомагнітну активність. Варто враховувати, що такі прогнози можуть коригуватися, оскільки фахівці оновлюють дані кожні три години. Про це повідомляє NOAA.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря виникає внаслідок спалахів і викидів енергії на Сонці. Під час таких процесів у космос потрапляють потоки заряджених частинок — протонів та електронів. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбуваються геомагнітні збурення.

К-індекс від 1 до 4 зазвичай означає незначні коливання, які більшість людей не відчуває. Показники від 5 вважаються сильними бурями (червоний рівень) і можуть впливати не лише на самопочуття, а й на роботу технічних систем — супутників, радіозв’язку чи навігації. За К-індексу 7–8 можливе спостереження полярного сяйва.

Вплив на самопочуття

Під час магнітних бур деякі люди можуть відчувати головний біль, сонливість, зниження концентрації або дратівливість. Специфічного лікування від такого впливу не існує, однак симптоми можна полегшити звичними засобами та дотриманням здорового режиму.

Як підтримати організм

У період підвищеної геомагнітної активності фахівці радять:

дотримуватися стабільного режиму сну та повноцінно відпочивати;

збалансовано харчуватися, обмежити вживання жирної, гострої та солоної їжі, зменшити кількість кави й відмовитися від алкоголю;

пити достатньо води та трав’яні чаї;

більше часу проводити на свіжому повітрі, уникаючи тривалого перебування під прямим сонцем;

підтримувати помірну фізичну активність;

мінімізувати стрес і конфліктні ситуації;

людям із хронічними захворюваннями — мати під рукою необхідні ліки та планувати додатковий відпочинок.

Вранці допоможе контрастний душ для бадьорості, а ввечері — тепла ванна для розслаблення.

